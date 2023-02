Una mirada audiovisual a los encantos de Vigo

Dando una vuelta por el entorno del Liceo Marítimo de Bouzas, Jacobo Gutiérrez hace un alto en el camino, encuadra con sus manos el lateral del Centro Social, una nave de Zona Franca, el inicio del mar y del paseo marítimo con el puente al fondo, y comenta que “muchas veces me piden replicar Inglaterra, y no necesariamente el lugar de grabación tiene que ser Inglaterra. Esta zona, por ejemplo, quitando las letras de Consorcio Zona Franca de Vigo, fácilmente podría ser Inglaterra, Belfast o parte del norte de Alemania. Para nosotros es muy importante que las ciudades que visitamos tengan personalidad en su propia arquitectura y, a la vez, a nivel de localizaciones, que te puedan dar soluciones en un espacio más concreto. Creo que Vigo tiene dos aspectos muy interesantes: es una ciudad con mucha personalidad, con mucha industria potente cerca del mar, por lo tanto, con mucha actividad urbana, y no encontramos zonas en las que no pase nada, los lugares no son estáticos”.

Con estas palabras describía Jacobo Gutiérrez, de Palma Pictures, sus primeras impresiones de la ciudad olívica tras medio día recorriéndola de la mano de la Vigo Film Office. Gutiérrez ha participado en grandes producciones como la serie “The Crown” y, junto con otros cinco prestigiosos localizadores de cine, series de televisión y publicidad, conocerá este fin de semana la ciudad de primera mano con la mirada puesta en aquellos emplazamientos a tener en cuenta para próximos rodajes. El ‘Forrest Gump’ filipino se rueda en la ría En los últimos meses, estos profesionales que trabajan para grandes productoras como son Palma Pictures, Calle Cruzada, Vancouver Media y Fresco Films, mostraron gran interés por conocer Vigo y su área de influencia con la intención de incluir localizaciones de la zona en próximas producciones. Es por esto que, tras aterrizar el pasado jueves en la ciudad, están llevando a cabo un itinerario mediante el cual podrán acercarse a lugares como el Puerto de Vigo, Castrelos, el Casco Vello, la ría, los astilleros, el Museo MARCO y Museo do Mar, el campus universitario, la ETEA y el Monte da Guía, el Auditorio Mar de Vigo, Zona Franca, O Castro y diferentes playas. “Para nosotros no es común encontrar espacios como los astilleros o el puerto” Fran Castro - “La casa de papel” Frente a la iglesia de San Miguel de Bouzas, el localizador jefe en series como “La casa de papel” y “Alba”, Fran Castro, señala que “lo que hemos visto hasta ahora, como la zona del puerto, la zona de los contenedores y los astilleros, a nivel de grabación, la verdad es que tienen muchas posibilidades, son muy interesantes y nos estamos encontrando muchas puertas abiertas, cosa que para nosotros es muy importante, porque eso nos ayuda a ponerle un poco de cuerpo al guion”. Entornos menos turísticos y no tan representativos de Vigo fueron algunos de los espacios que conquistaron la mirada de estos profesionales y, en este sentido, Fran Castro apunta que “la relación de la ciudad con el mar, zonas como los astilleros o el puerto, realmente son zonas muy icónicas en sí mismas, profesionalmente es complicado acceder a lugares así; quizás para vosotros es algo más común, pero para nosotros, que algunos venimos de Madrid, no es tan común encontrar espacios como los astilleros o el puerto y son espacios que tienen muchas posibilidades. No son lugares turísticos, pero sí lo que nosotros esperábamos encontrar, porque son lugares únicos en sí mismos y tienen mucho valor a la hora de desarrollar una producción audiovisual”. El boyante negocio de los rodajes en Vigo: más de un millón de euros y hoteles llenos A su lado, Quique Gutiérrez, quien lleva más de 20 años trabajando en producción de ficción, especialmente como localizador y jefe de localizaciones en series nacionales como “Cuéntame”, “Hispania”, “45 rpm” y “30 Monedas”, ponía en valor la amplia variedad de espacios que en tan solo una jornada había podido contemplar en Vigo. Así, el profesional destacó que la ciudad “es interesante porque tiene desde expresiones y paisajes industriales a zonas más clásicas como esta que visitamos en Bouzas. El puerto tiene muchísimo interés, al igual que la Universidad, que nos ha encantado, es increíble. No son espacios muy icónicos de la ciudad, pero te dan mucho juego y, precisamente, por eso son muy versátiles para todo tipo de producciones, porque uno se puede imaginar cualquier escena. Al final lo que uno va buscando es un espacio neutro en el que pueda representar cualquier parte del mundo. Vigo tiene mucha variedad concentrada”. “Vigo es interesante porque tiene desde paisajes industriales a zonas más clásicas” Quique Gutiérrez - “Cuéntame" Al igual que Quique, la versatilidad de la ciudad es un punto clave para Jacobo Gutiérrez, quien indicaba que “cuando pensamos en producciones internacionales es relevante encontrar espacios neutros como el campus universitario o la zona de los astilleros, con tantas texturas, mucha maquinaria... no hace falta que sea reconocible. Si hubiera conocido hace seis meses esta zona, cuando me preguntaban por un lugar concreto porque había una escena de un crimen en un barco que llegaba a Liverpool, pues diría: Vigo es perfecto para esto”. La comitiva, en la que también participan Aitor Haro, Carlos Esteban y Alfonso Holguin, continuará hoy la visita por el centro de la ciudad, mañana por Baiona y A Guarda, para finalizar el lunes en Bueu y Pontevedra.