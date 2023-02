Con el entierro de la rincha y la rinchiña, bailes, lloros y viudas, la Asociación Cultural Vila de Bouzas y los vecinos de la villa despidieron su Entroido, que se confirma como una de las grandes citas de la programación festiva de Vigo: acudió gente de toda la ciudad, pero también de localidades del área como Gondomar o Porriño. Esta tarde, unas 200 personas salieron a la calle para asistir al adiós de las dos figuras representativas del Carnaval de la parroquia marinera, elaboradas por el artista plástico local Ramón Trigo.

Tras el velatorio en la Alameda, con la animación de la Charanga Trébede, pequeños y mayores recorrieron las calles mojadas del Casco Vello de Bouzas con la rinchiña y la rincha, respectivamente, hasta la playa de O Adro, donde se leyó el testamento, con mensajes para el alcalde, Abel Caballero, el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuiña, y... los vecinos que todavía adeudan la cuota para estar al corriente de pago en la Asociación Cultural Vila de Bouzas. Al regidor, le pidieron que cuente con la opinión de los vecinos y proteja las instalaciones de la fábrica de Bernardo Alfageme en el Plan Xeral y le trasladaron su crítica a la reforma del paseo –la parte próxima a la iglesia–, que “mata o espíritu mariñeiro da vila”.

Al representante de la Autoridad Portuaria, le solicitaron que ponga sanitarios en el paseo que bordea la terminal, también en obras, y le dejaron clara su negativa al tren a Bouzas. También hubo críticas a la Xunta: “Hai que cambiar o nome ao centro de saúde por A Carioca ou Pescadilla que se morde a cola: non ten máis médicas por non ter pacientes e resulta que non ten más pacientes por non ter médicas”. También se nombró hijas predilectas de la villa al grupo de teatro A Panadaría y se demandó una solución a la falta de aparcamientos.

Finalmente, entre sollozos pícaros y muchas sonrisas, la rincha y la rinchiña abandonaron Bouzas en el barco fúnebre de la Asociación de Mariñeiros Artesanais.