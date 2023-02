Un juez de Vigo anula una multa de tráfico porque la notificación se entregó a una vecina

Una notificación realizada “de espaldas” y “de modo contrario” a toda la normativa reguladora que ha derivado en la rotunda anulación de una multa de tráfico. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha dejado sin efecto la sanción de 1.200 euros impuesta por el Concello a la propietaria de un vehículo que no identificó al conductor con motivo de una infracción de tráfico ocurrida en la avenida de Beiramar, donde el turismo fue sorprendido por un radar circulando con exceso de velocidad. El juez estima el recurso interpuesto por esta mujer porque la notificación en la que se la requirió para que identificase a quien iba al volante del automóvil en el momento de la infracción se hizo de forma irregular: fue entregada a una vecina de la demandante, que no consta, además, que hiciese llegar la carta a su destinataria.

Las multas de tráfico están a la orden del día. Este caso tiene su origen en un exceso de velocidad ocurrido al filo de las ocho de la tarde del 7 de octubre de 2020 en Beiramar, cuando un radar sorprendió a un vehículo circulando a 88 km/h en una zona limitada a 50. Ante esta infracción, el Concello vigués dirigió por carta certificada un requerimiento a la dueña del coche para que procediera a identificar a la persona que lo conducía en ese momento. Ante la falta de respuesta, se incoó un nuevo expediente sancionador “por no identificar verazmente al conductor habiendo sido requerido para ello”, lo que derivó en una multa de 1.200 euros –el triple de lo que hubiese supuesto la infracción originaria–.

La sancionada presentó en primer lugar un recurso de reposición en la vía administrativa, pidiendo que se le diese la oportunidad de realizar dicha identificación ya que ella nunca había llegado a recibir el requerimiento oficial: explicó que el servicio postal –en este caso Correos– entregó la carta a una familiar que reside en otra vivienda del edificio, quien no se la hizo llegar. Pero, por resolución de la Concejalía de Seguridad, sus alegatos fueron totalmente rechazados, por lo que la mujer decidió acudir a la vía judicial.

Obligaciones

Y en el juzgado sí le han dado la razón. El juez, en una sentencia que ya es firme, arranca su argumentación queriendo dejar claro que, efectivamente, una de las obligaciones que tiene el propietario de un vehículo consiste en facilitar a la Administración la identificación del conductor del mismo en el momento de ser cometida una infracción. “Sin la colaboración en tales casos del titular del vehículo la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial resultaría notablemente dificultada”, advierte en la resolución.

Con este contexto claro, al juez tampoco le caben dudas de que la demandante no respondió al requerimiento. Pero, añade, la justificación que ofrece es “razonada y razonable”. Aunque el medio por el que el Ayuntamiento remitió la comunicación –carta certificada con aviso de recibo– es correcto, ya que esta mujer, como persona física, no tiene la obligación de solicitar una Dirección Electrónica Vial (DEV), no fue sin embargo adecuada la forma en la que se materializó la notificación.

“La notificación cuestionada se practicó de espaldas a la normativa reguladora en la materia, por lo que procede estimar el recurso declarando la anulación de la resolución impugnada”, afirma el juez. Y es que en este caso el requerimiento de la identificación se entregó a una vecina de la conductora que, aunque familiar de ésta, no reside en la misma vivienda, sin que haya además constancia de que esta receptora hiciese llegar la carta a su correcta destinataria. “En ningún caso se contempla en la actualidad que una notificación pueda ser entregada a un vecino”, zanja en el fallo. Y es que tanto la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como el reglamento que regula la prestación de servicios postales indican que si el interesado no está en su domicilio en el momento de la notificación, de la misma podrá hacerse cargo cualquier otra persona, correctamente identificada, pero que se encuentre en esa misma vivienda, la del destinatario. Un vecino, por lo tanto, por muy cerca que resida, no puede hacerse cargo. El magistrado, en la sentencia, ordena al Concello que restituya a la mujer el importe de la sanción, que ya había sido abonado.