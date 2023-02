“Hay que tener presente la represión de género que hubo durante la dictadura”

Invitada por la Asamblea Republicana de Vigo, la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, Soledad Luque, presentará hoy, a partir de las 19.30 horas en la Casa del Libro, “Cuando el estado es violento”, una publicación de académicas y activistas que aborda la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales a nivel nacional.

–¿Cómo surge la idea de condensar en una obra colectiva las diferentes violencias que sufren las mujeres por parte del sistema?

–Este es un libro coral compuesto de varias narrativas, tanto desde la academia, desde mujeres teóricas a mujeres que lo han vivido en primera persona, desde el activismo de calle y el asociacionismo. Tiene tres pilares, que pasan por los derechos fundamentales de las personas: la justicia, la salud y la educación. Es interesante precisamente por esto, porque recoge las distintas perspectivas de las diferentes violencias contra la mujer desde distintos ámbitos, ese era el objetivo. Mi aportación, en este caso, ha sido dentro del apartado de justicia, en donde analizo la mayor violencia que puede haber contra las mujeres que, obviamente, es el robo de sus hijos.

–A la hora de abordar esta temática a nivel social muchas veces se ignora el sesgo de género.

–Totalmente. Es muy importante tener presente la represión de género que hubo durante la dictadura franquista y que, de alguna manera, en los primeros años de la democracia se heredó. Partimos de la base de que durante el franquismo no hubo una única represión, de que la dictadura no solo fue represión política, sino que también hubo represión ideológica, social y también de género, y todas ellas de forma simultánea amparadas por la impunidad que ofrecía el nacionalcatolicismo. A la hora de abordar la represión de género durante el franquismo tan solo hace falta recordar que la mujer no era un sujeto de derechos, porque por todos era conocido que no podía tener un trabajo sin que el marido autorizada el pasaporte, no podía vender sus propiedades,... estaba completamente tutelada por aquella figura masculina que hubiera en su vida como referente, desde el marido, al padre o a un hermano mayor, era un escándalo. Asimismo, en aquel ambiente se constituye el Patronato de Protección de la Mujer, una institución que dependía del Ministerio de Justicia y que dirigía Carmen Polo y que tenía diferentes centros que permanecieron activos desde 1941 hasta 1985. Lo que hacían era "velar por la integridad moral" de las mujeres, de manera que cualquiera te podía denunciar si te habían visto en minifalda, dándote un beso con tu novio... y no hacía falta ninguna orden judicial para ello. En todo este ambiente no es de extrañar que se considerara a las mujeres como meras vasijas contenedoras de vida.

–¿El robo de bebés se extendió por todo el territorio?

–Sí, fue una práctica que tuvo al Estado bien presente y de forma activa. En los años 1940 y 1941 se estableció una ley que legitimaba y legalizaba la apropiación de menores y eso se extendió por todo el territorio nacional. Cuando se generan estas leyes, precisamente se generan pensando en las mujeres antifranquistas que están en las cárceles, a las que se les retiraban sus bebés y sus hijos sin ningún tipo de disimulo, además se hacía con un soporte ideológico claro: con el delirio de la teoría del gen rojo de Vallejo-Nájera como telón de fondo, una teoría que decía que el marxismo se heredaba, por lo que había que retirar a los niños prontamente a sus madres para que no desarrollaran psicopatologías procedentes de ese gen rojo. Un auténtico delirio, pero que era el sustento del régimen franquista. En el franquismo eso triunfó y permaneció como una práctica social normalizada. Después de las mujeres antifranquistas, el siguiente objetivo ya eran las mujeres vulnerables, también del sector perdedor, mujeres jóvenes, indefensas, solteras o madres casadas de familia numerosa, mujeres sin recursos culturales que no pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando... En esta fase ya estamos en los años 60, 70 e incluso 80. Sigue siendo un crimen del franquismo y sigue habiendo violencia de género contra estas mujeres, cuyos niños, en esta segunda fase, fueron robados en clínicas y maternidades a través de engaños, puesto que les decían que sus hijos habían muerto. No hace falta decir por qué sucedía en el franquismo, era una dictadura repleta de represiones, la pregunta si cabe es: ¿Cómo es posible que esto continuara en la democracia? Si sabemos y entendemos lo que fue la Transición en nuestro país, sin criticar a los que lucharon por ella, tenemos que reconocer que no se investigó nunca ningún delito del franquismo, tampoco a día de hoy, y el de los bebés robados mucho menos. De hecho, no sabemos hasta dónde llegó realmente, lo sabremos cuando lo concluyan las investigaciones cuando salga la ley.

–Hace unos años se paralizó su tramitación, ¿en qué punto se encuentra en la actualidad?

–Sí, nosotros somos una de las asociaciones que la estamos impulsando, junto con otras asociaciones. Es una ley que en su día generó, y sigue generando, mucho consenso social y político, pero en la actualidad está parada en el trámite de enmiendas desde 2020. Esto tiene que ver con una serie de valoraciones que efectuó el Ministerio de Justicia, unas valoraciones que se alejaban mucho del texto original de la ley, porque lo que pretendían, paradójicamente, era eliminar todo el derecho de la justicia de esta ley, algo que es un pilar básico, como es el derecho a la verdad y a la reparación, que es la no repetición. Los socios de gobierno han tenido sus discusiones y no llegaban a un acuerdo, porque Unidas Podemos no admitía esas valoraciones, las asociaciones tampoco y el PSOE las aceptaba. Esta misma semana Unidas Podemos solicitó formalmente a la mesa del Congreso que se dejara de paralizar la ley y que cerrara ya el trámite de enmiendas. Si se desbloquea en las próximas semanas, puede salir aprobada. Lo bueno es llevar a debate que cada partido se posicione a favor o en contra no de la ley, sino de las víctimas, porque esta es una ley que hemos hecho las víctimas y que la queremos.

–Antes hacía referencia a la impunidad con la que se han tratado estos crímenes, ¿qué papel juega ese silencio que los rodea? Porque las generaciones que los vivieron y sufrieron en primera persona empiezan a desaparecer, lo que empieza a complicar la revelación de la verdad.

–El silencio era algo clave en el régimen y para mantener la impunidad tiene que haber mucho silencio. El franquismo fue un maestro en todo esto, algo que seguimos notando en la actualidad, porque todavía cuando hablamos de Franco parece que bajamos la voz. Aquello caló profundamente y, muy en concreto, en torno a los bebés robados. Esto tenía que ver mucho con la práctica, porque en las clínicas de las maternidades entraba una mujer sola al paritorio, había una violencia obstétrica brutal sobre ella, es algo que destacan prácticamente todos los casos. Después nace su hijo y con la excusa de que está "malito" o de que ha nacido mal, se lo llevan porque lo tienen que observar o a la incubadora. A los pocos minutos u horas, sin que la madre pueda ver al hijo, en casi todos los caso, llega el médico o la religiosa de turno y dicen que el hijo ha muerto. Cuando esa mujer quiere ver al hijo, no puede, no le entregan nada. Y cuando lo hace, ella reconoce que es raro que sea su hijo, ya que enseñaban a niños muertos reales que estaban en congeladores, cuando las madres insistían mucho, aunque la gran mayoría no llegaban a verlo. El hospital era el que se encargaba de todo, del entierro, de todo.

Esta práctica es interesante analizarla para entender el silencio, porque cuando esas mujeres salen del hospital con esos brazos vacíos, sin entender nada de lo que ha pasado, sin poder enfrentarse a los médicos, porque quién va a imaginar que te están robando tu hijo y menos una figura con tanto poder como médicos o religiosas, se da un desconcierto y un duelo de lo más terrible, porque con esa ausencia nunca va a estar cerrado. Entonces, ¿cómo iban a pronunciarse estas mujeres? No las creerían. Tenemos a una compañera que incluso la amenazaron con ingresarla en Psiquiatría si no asumía que su hijo estaba muerto.

A raíz del boom mediático en 2010 es cuando las mujeres o los familiares empiezan a pensar que a lo mejor ellas no estaban tan locas y que realmente sí les robaron a sus hijos. Nadie las apoya de aquella y eso también es parte de la violencia de género, porque son mujeres que han arrastrado y siguen arrastrando secuelas físicas, psicológicas, emocionales muy graves, con adicciones muy peligrosas e incluso intentos de suicidio.

–Teniendo en cuenta el modus operandi, ¿hay alguna estimación de las víctimas o es muy complicado?

–Dar un dato concreto sería poco riguroso, porque es muy difícil debido a su magnitud, pero lo que sí sabemos es que hasta el año 1954 hubo 30.000 menores tutelados por el Estado. Aunque no quiere decir que todos fueran niños robados, eran los niños desaparecidos en las cárceles, los repatriados, los que quitaban de las calles, los huérfanos de guerra, etc. Esta cifra tan solo se contempla hasta el año 54, ¿cuántos robos se habrán producido en clínicas, hospitales y maternidades en toda la dictadura? Miles y miles. Por una cuestión de rigor y honestidad no podemos dar una cifra cerrada, nos quitaría credibilidad. A lo que nos acogemos es a las denuncias, y aunque no sabemos el número exacto, sí conocemos la cifra de diligencias de investigación que se han abierto por estas denuncias desde el 2011 hasta el 2019, hoy en día cerradas todas, y que sumaron más de 2.000. Son diligencias interpuestas en la Fiscalía, porque las de los juzgados tampoco las conocemos. De todas ellas, la inmensa mayoría se han cerrado sin tan siquiera investigarse.