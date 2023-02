Na praza que leva o nome da autora universal, os alumnos do IES Auga da Laxe e do CEIP Chano Piñeiro de Gondomar conmemoraron onte o Día de Rosalía cunha lectura pública de poemas e co reparto de folletos con versos da escritora e ilustracións, ademais da interpretación do pasodobre “Albariños”. O acto, co que colaborou o Concello, rematou cunha prantación de pensamentos, as flores preferidas da poeta.