¡Cuánto trabajo de búsqueda y recopilación y cuánto amor que lo ha alentado! Eso se siente al leer la biografía que María Dolores Cuña Loeda, exfuncionaria en la Universidad de Vigo, realizó de ese veterano lobo de mar que fue su marido. Rafael Jaume, mi marido. Vivencias de una vocación en la Compañía Trasatlántica es el título del libro de 190 páginas que empiezan y terminan por narrativas de alta intensidad literaria, íntima y emotiva –el día de su muerte y la memoria del hombre que habítaba tras el capitán–, pero que transcurren por el medio con espíritu netamente biográfico,. Con un prólogo de Carlos García-Valiño, la Marina Mercante en general u otras instituciones como el Puerto de Vigo, ciudad donde residió 60 años este balear y desde la que partió para sus innumerables viajes trasatlánticos, debieran agradecer y promocionar este gran trabajo de su viuda, que desgrana su recorrido por los mares en 24 buques, los más de pasajeros y de la Compañía Trasatlántica. Muchas anécdotas , salpicadas por fotos con conocidos personajes del mundo, de este vigués de adopción condecorado con la insignia marinera que, entre 1948 y 1987 vinculó su nombre al Montserrat (1959-73) pasando después al Satrústegui en las líneas del Caribe, Centroamérica y Venezuela y más tarde al Covadonga, Galeona, Candelaria, Merced, Churruca... ¡Cuántas experiencias ha tenido que resumir en este libro María Dolores Cuña s ante tanta travesía de su marido Jaume, fallecido con 96 el pasado año!

El Kerouac vuelve a México

¿Y qué hace en Oaxacla el vigués residente en New York Marcos de la Fuente con su mujer Vanesa Álvarez? Pues preparar el 5º Festival Kerouac en México de poesía, música y performance, que tendrá lugar este mismo sábado y domingo. Anteayer hablé con él y estaba desbordado con la organización del mismo que, para los que no lo sabéis, es un evento internacional de poesía, música y performance que nació en 2011 en Vigo, desde 2016 se hace también en Nueva York y desde 2019 en México. La poesía como un puente sobre el Océano Atlántico que une personas, ciudades y continentes y que este año llevará allí a nuestra Chus Pato junto a otros poetas. ¡Bien por el Kerouac!

Y el amor a la vida de Unzué

¡Qué maravilloso ejemplo dio anteayer el ex guardameta Juan Carlos Unzué en ese programa de la tele, Chester, en el que emocionó a su entrevistador, Risto Mejide1 El que fue primer entrenador del Celta y segundo de Luis Enrique en sus dos etapas en el club y que se reencontró con su ex equipo el pasado año, ya en silla de ruedas, para hablar de su enfermedad, el ELA, dejó con sus palabras una estela de amor por la vida y actitud digna ante la inhabilitación física y la muerte. Enseñó la importancia de esas pequeñas cosas que no valoramos en nuestra vida cotidiana.