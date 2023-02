“Demostramos que la bioinformática es imprescindible para mejorar diagnósticos y tratamientos”

Es una de las líderes sanitarias a nivel nacional y, al frente de la Unidad de Bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), los resultados de sus investigaciones contribuyen a comprender el genoma de los procesos oncológicos. Fátima Al-Shahrour es una de los 40 ponentes que participarán en la quinta edición del Simposio Nacional de Oncología de Precisión que durante las jornadas de hoy y mañana tendrá lugar en Vigo, un foro de referencia a nivel estatal que congregará a más de 400 profesionales.

–Por primera vez se celebrará una mesa concreta sobre bioinformática, ¿por qué era necesario introducir en el programa un espacio exclusivo para esta disciplina?

–Tras varios años asistiendo al congreso, en el que el mayor volumen de participantes son clínicos, consideramos importante abordar en una mesa específica la aplicación de la tecnología en el ámbito de la salud, asociada al uso de los datos de los pacientes y a cómo su empleo puede mejorar la medicina de precisión. Federico Rojo y yo seremos los encargados de moderar la mesa y hemos invitado a cuatro ponentes especialistas en el área de ingeniería de los datos, para analizar cómo emplear la información que tenemos a nivel genómico y molecular o aquella que se encuentra en las historias clínicas de los pacientes para poder avanzar y desarrollar nuevas plataformas que ayuden a la medicina de precisión.

–Aplicada a los procesos oncológicos, ¿qué papel está jugando la bioinformática en la actualidad?

–Si bien la bioinformática no es específica de la Oncología, es cierto que el cáncer es una de las enfermedades que más avanzada está en el manejo de los datos para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Desde hace un tiempo en el ámbito de la investigación, con los datos genómicos, cuando el tumor se está secuenciando, podemos disponer de las alteraciones moleculares o las mutaciones que tienen esos tumores y esa información se va empleando para clasificar mejor los procesos, los pacientes o analizar qué mutaciones se podrían dar en ese diagnóstico, algo que está asociado a conocer qué pronóstico tendrían, de manera que repercute en el tratamiento. Desde hace años existen proyectos a nivel nacional e internacional en los que observamos que el uso de estos datos moleculares, junto con nueva metodología computacional y de inteligencia artificial, y con la información que sabemos de los pacientes, desde las comorbilidades a la historia clínica completa, ayudan a predecir cómo un paciente va a responder a un tratamiento o cuál sería el más adecuado. Estamos demostrando en España que es imprescindible establecer este tipo de fórmulas con un claro beneficio a los pacientes, más allá del paradigma de la medicina clásica.

–¿A qué otras patologías se podría hacer extensiva?

–En realidad, podría aplicarse en prácticamente todas. Hago mucha referencia al genoma, porque el cáncer tiene un origen genético, pero las enfermedades raras, por ejemplo, la mayoría de ellas son hereditarias y muchas veces se desconoce cuál es el gen alterado. Es por esto que, una de las mejores formas de su investigación es secuenciar a esos pacientes para conocer cuál es el gen mutado y desarrollar un fármaco. Las enfermedades cardiovasculares también tienen un importante componente genético. Con esto quiero decir que la idea es que la medicina de precisión sea transversal, que no sea específica de la Oncología aunque estemos más avanzados en ella, sino que el uso de los datos, imágenes moleculares o dispositivos de control, ayuden a que los clínicos tomen mejores decisiones en el diagnóstico y el tratamiento.

–La bioinformática es una disciplina relativamente reciente, ¿en qué punto se encuentra a nivel nacional?

–Es una disciplina que podría considerarse novedosa, porque está asociada al uso de los ordenadores, pero España es uno de los países europeos con mayor cultura de bioinformática; hay profesionales que llevan unos 30 o 40 en ella. Una de las características que tiene, al poder utilizar herramientas poderosas como son las nuevas tecnologías, es que permite calcular o detectar variables que salvo una experiencia tremenda de un investigador concreto sería imposible, nos permite analizar todos los datos a la vez, poder construir modelos predictivos y detectar mejor cuáles son los genes causantes de determinadas enfermedades.

–En su opinión, ¿cuáles son los retos de futuro en este ámbito?

–La investigación en la actualidad ya no se ciñe a un ámbito regional o nacional, sino que toda es internacional. En España contamos en bioinformática con muy buenas infraestructuras al respecto, como superordenadores, maquinaria de secuenciación, etc. Los mayores retos que hay orientado a la medicina de precisión es el hecho de poder disponer de los datos de los pacientes de una forma accesible, que podamos compartirlos y que no existan nichos de datos clínicos en los hospitales, que de alguna manera podamos acceder para poder avanzar en conocimiento. Y el segundo reto es disponer de un mayor número de profesionales formados en este tipo de disciplina. Imaginamos una medicina nueva, con mayor volumen de datos, pero no hay formación y es necesaria para poner en marcha este tipo de enfoques en el ámbito clínico y extraer lo mejor del uso de estas herramientas y los resultados.