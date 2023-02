Inquilinos de pisos de renta antigua de Vigo los realquilan como viviendas turísticas

La definición más concreta atendiendo a la múltiple legislación que se ha ido actualizando explica que los contratos de alquiler de renta antigua son aquellos que se firmaron en los años 50 y los 60 , que tenían como principal objetivo favorecer el acceso a la vivienda. La idea que estaba detrás de esta tipología de contratos era que debían prorrogarse forzosamente hasta que falleciera el inquilino, el cónyuge y los hijos de ambos. El parque de viviendas de la ciudad todavía contempla un buen número de alquileres de este tipo, en los que los arrendatarios pagan una renta mensual muy baja por un piso, que en muchos casos apenas supera los cien euros, una cifra residual si se comparan con los alquileres actuales en la ciudad, que están completamente desbocados.

Esos contratos solo se pueden rescindir si fallece el inquilino o por algunas otras circunstancias muy concretas. Por ejemplo, que el arrendatario no esté residiendo de forma habitual en la vivienda. Como es el caso de muchos de los pisos de renta antigua de la ciudad. Ya no es solo que el inquilino no viva en ellos, sino que están aprovechando para subarrendar estas viviendas como pisos turísticos para sacarles un importante beneficio económico. Es decir, pagan un precio residual, cien euros mensuales, y los realquilan por cien euros al día, una práctica totalmente ilegal.

Para intentar rescindir estos contratos, precisamente, abogados de propietarios están contratando a detectives privados de la ciudad para comprobar si los inquilinos que se rigen por renta antigua residen en realidad en estos pisos. Esta práctica se está dando en el centro de la ciudad y en barrios como Teis, que es donde más están afianzados los apartamentos de uso turístico.

Estas prácticas irregulares son motivos de rescisión del contrato y abandono inmediato del inmueble. Y los informes que los detectives presentan con las pruebas de las irregularidades son válidas en un juicio. “Los propietarios quieren actualizar la cuantía del alquiler mensual y ven que no pueden, por eso si sospechan que los inquilinos están llevando a cabo prácticas irregulares encargan una investigación para demostrarlo y poner fin así al contrato de renta antigua”, explica Pedro Rodríguez, responsable de la agencia de detectives viguesa Ábaco Atlántico.

Portales de internet

¿Y cómo lo comprueban los investigadores? Pues haciendo un chequeo en los tradicionales portales de internet de pisos turísticos y vigilando la entrada de la vivienda, para comprobar si quien reside en ella es el inquilino que figura en el contrato o no. También los hay que aprovechan la coyuntura para subarrendar las viviendas como apartamentos de residencia habitual, con alquileres mensuales, y por tanto sacando también un beneficio económico.

Una de las investigaciones más demandadas a los despachos y agencias de detectives privados, en los últimos tiempos, han venido siendo las investigaciones de arrendamientos y de alquileres de renta antigua, especialmente desde que Vigo se ha convertido en un auténtico referente turístico y los alquileres vacacionales se han disparado.

Comercios

En el año 2015, la legislación cambió y la ley de arrendamientos urbanos obligó a actualizar los alquileres a los negocios que aún se regían por la renta antigua, pero no afectaba a las viviendas. El resultado de este proceso fue dispar. Unos comerciantes alcanzaron acuerdos con los propietarios, con incrementos de hasta un 200%. Otros optaron por trasladarse. Y también hubo quien se vio obligado a bajar la verja, ya sea porque aprovechó la ocasión para jubilarse o porque se vio incapaz de asumir la subida de los costes. Se salvaron de la actualización del alquiler aquellos negocios en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato de renta antigua, o bien su cónyuge, que están blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación.

Pero más allá del uso fraudulento de los pisos todavía regidos por contratos de renta antigua, los elevados precios de los alquileres en Vigo han destapado un afloramiento cada vez mayor de lo que se puede denominar como un mercado negro de pisos compartidos. Es decir, un propietario arrienda una vivienda a un inquilino y éste, para conseguir una “ayuda” para el pago de la renta mensual e incluso en ocasiones para lograr algún beneficio, subarrienda habitaciones a otras personas, que le pagan en dinero negro el coste de la habitación al carecer de contrato. Esta práctica, precisamente, suele estar prohibida por prácticamente todos los propietarios, que incluyen en el contrato de alquiler inicial una cláusula que especifica que no está permitido el subarriendo de habitaciones. Pero lo cierto es que cada vez este tipo de situaciones es cada vez más común.