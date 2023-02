Los aspirantes a recuperar el complejo de López Mora: “Impulsará la economía”

La sostenibilidad como bandera y la apertura a toda la ciudad como requisito indispensable para su éxito. Son las claves de los proyectos que preparan los cuatro equipos de arquitectos que compiten por ser los seleccionados para la recuperación del antiguo complejo informático de Caixanova, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. El objetivo: dar cabida en estas instalaciones a una biblioteca, un centro de negocios, de emprendimiento y de formación, un laboratorio cuántico y la sede de la fábrica de semiconductores fotónicos.

Son, en total, tres estudios en UTE (unión temporal de empresas) y otro de forma individual los que desarrollan sus líneas maestras con la intención de convencer al jurado del concurso, presidido por el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, y con la presencia de arquitectos nombrados por el Consorcio, la Diputación, el Concello de Vigo y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Los finalistas, que presumen de premios nacionales e internacionales en sus vitrinas, tienen menos de dos meses para perfilar sus ideas. El ganador tendrá el derecho a ser adjudicatario del contrato de servicios posterior, cuyos honorarios totales, con el premio incluido, alcanzarán como máximo 650.000 euros.

El nuevo centro, que dispone de más de 18.000 metros cuadrados construidos, está encajado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas. El coste estimado de la reforma se eleva a unos 19 millones de euros.

“Ofrecerá aprendizaje y servicios con un área pública más abierta” Patxi Mangado y Asociados y Pablo Menéndez

Tienen claro que la renovación de los edificios de López Mora impulsará la zona “en un doble sentido”. “Por un lado, desde el punto de vista dotacional, configurando un lugar de aprendizaje y servicios. Por otro, desde el punto de vista espacial, dando lugar a un área publica más abierta”, destacan. Ponen en valor la decisión de la Zona Franca de Vigo de revivir el complejo. “Es coherente con la idea de utilizar el patrimonio arquitectónico, tradicionalmente ligado a la idea del valor histórico, que no es el caso, como algo que, por el simple hecho de estar, de tener valor económico, es “reciclable”. Una posición sin duda interesante en términos de economía circular aplicada a la ciudad y de cualificación de la misma”, añaden. Avanzan que la recuperación de las instalaciones traerá bajo el brazo una aceleración de la economía en dos vertientes: “Es un compromiso con un sentido “circular” y de reciclaje, y los programas propuestos en el concurso, ligados a la investigación en las más avanzadas tecnologías, que tienen, a su vez, una gran relación con la industria ya asentada en Vigo, como la automovilística, o con la Universidad, significan una apuesta por el I+D+i que tendrá un valor económico con efecto multiplicador muy importante para la ciudad”.

"Es una oportunidad para potenciar zonas de calidad donde socializar” Irisarri + Piñera, Elizabeth Abalo y Gonzalo Alonso

El Estudio Carme Pinós tiene claro que es “una suerte” para la ciudad recuperar esta área: “Ahora, nos toca a los arquitectos ver qué puede dar de sí. La diversidad del programa, que engloba una biblioteca, oficinas, coworking, laboratorios… asegura diversidad de usuarios tanto a nivel profesional como generacional. Esperamos que ayude a dinamizar la zona y, por tanto, tenga repercusiones positivas desde el punto de vista económico”. Anota que, actualmente, el complejo del Consorcio de la Zona Franca en López Mora está concebido como una zona “totalmente encerrada en sí misma”, por lo que su proyecto tendrá entre ceja y ceja cumplir el reto del concurso: abrirla a la ciudad. Días después de visitar las instalaciones, destaca que los edificios existentes “responden a otra época, afortunadamente, ya superada”. “Hoy, sería imposible diseñar lugares de trabajo sin luz natural, como sucede en algunas partes de los edificios donde debemos actuar aunque estos espacios estuviesen destinados al trabajo ante el ordenador. Actualmente, se prima la sostenibilidad y la buena luz natural, y estos serán los ejes que articularán nuestra propuesta”, asevera.

"Nuestra idea se basa en ganar luz natural; dinamizará el entorno" Estudio Carme Pinós

Para los miembros de este equipo, dar una nueva vida con nuevos usos que, “además de actividad económica e innovación, van a generar movimiento y afluencia, aporta la oportunidad de crear un espacio urbano de calidad y escenificar la gestión de los recursos económicos y urbanos”. “La iniciativa es un ejemplo de reutilización de edificios, aprovechando sus largos ciclos de vida y adaptándolos a nuevas necesidades”, destacan. Creen que los vínculos del proyecto con la Universidad de Vigo y la Zona Franca permitirán impulsar los usos que están previstos ya y otros que se puedan incorporar, y aseguran que el nuevo concepto de las instalaciones de López Mora es “de enorme relevancia para posicionarse en una economía pujante y competitiva como es el área de las nuevas tecnologías”. Avanzan que el complejo ofrece posibilidades para “continuar la dinámica en la que está inmersa Vigo de recuperar y potenciar espacios sostenibles y de calidad para socializar y disfrutar del medio”. Sobre el estado actual de las instalaciones, ven necesaria su adecuación a los estándares de eficiencia energética y nuevos modos de trabajo.

"Habrá que sustituir su imagen exterior, materiales y acabados" José Manuel Casabella con Esteban Bonell, José María Gil Guitart y José Luis Martínez Raído

Estos arquitectos aspirantes subrayan que la puesta en valor de los edificios supondrá una “importante revitalización que mejorará las condiciones ambientales y urbanas de la zona, poniendo a disposición pública un gran espacio ajardinado en el centro de la ciudad”. “Al mismo tiempo, creemos que, con las nuevas actividades culturales y administrativas que se intentan poner en funcionamiento, la zona ganará en concurrencia de visitantes”, anotan. Confían en que esta renovación “va a consolidar un nuevo foco de actividad económica" para la urbe, cuyas ventajas "serán evidentes a corto plazo”. “Una de las intenciones de los promotores del concurso es conseguir que, con la intervención, no solo no se desvirtúe el ambiente existente, sino que se potencie y revalorice. Esa será también nuestra intención. Es una oportunidad para mejorar el barrio en todos los sentidos”, argumentan. Preguntados por el estado de los edificios, adelantan que su imagen exterior y los materiales y acabados no cumplen los requerimientos técnicos actuales: “Deberán sustituirse”.