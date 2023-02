Hoy comienzo a escribir con la tristeza de que uno de los nuestros, Ceferino de Blas, el que fue nuestro director y amigo, no podrá leer por vez primera en muchos años estas líneas, o a lo mejor sí, acaso porque exista un más allá inesperado. Con tristeza, sí, pero al tiempo la certeza de lo que él nos diría: nunca una ausencia aunque sea dolorosa puede empañar siquiera una línea de alegría del trabajo por hacer en el periódico.

Lleno en la Centollada top&huevos fritos Mauro’s Party

O sea que la vida sigue y yo no pude estar presente en la Centollada 2023 Mauro’s Party… pero mi infiltrado de confianza me informa que fue un éxito de convocatoria, menú e invitados. Fue ahí en el restaurante Mauro sobre la ría, una ocasión especial para los amantes de las centollas top cuando se alían, para sorpresa del paladar y su cielo, con unos sublimes huevos con chorizos como plato posterior, todo regado con los vinos de Pazo Señorans. Hablo, queridos míos, de esa centollada precedida de una empanada de xoubas especial de la casa que otro año más organizó Mauro con lleno total, gastronómico ritual iniciado hace 15 años por Bruno Cambón, precursor del mismo. Fue el pasado viernes y contó con invitados especiales como el Gran Wyoming y el exTequila Alejo Stivel, que visitaban Vigo con motivo de la inauguración del nuevo Vaquero-Brea-Garrido-Curiel Space, o sea la disco Reverb en Arenal. Nuestro Mauro y su María organizaron para los feligreses de la Centollada Party una jornada diferente y muy divertida si recorrías las inscripciones sobre las mesas: Alechu and Cia, Carmen Albo and Friends, Quique Bueno and Brother’s, Lago and Txoko mates… todo buena gente que se reunió para celebrar una larga vida a la centolla.

Y lleno en las Cartas al mar de Finisterre, el libro de Alicia

Y sí la Mauro’s Party tuvo lleno por razones gastronómicas, lleno tuvo también Alicia Martínez del Burgo en el auditorio de la ONCE por razones literarias. Julia Rivada le presentó allí su Cartas al mar de Finisterre, otro libro más de su autoría, y no sé cómo hace nuestra Alicia que siempre llena. No voy a extenderme más aquí sobre la singular vida de Alicia del Burgo, atravesada por el amor, la enfermedad llevada con entereza, la alegría y la solidaridad desde que en aquellos años 80 montara la precursora plataforma Madres en Acción en Vigo. Yo le recuerdo su anterior libro, Un nombre para la historia: Clara Zetkin, pero de este puedo decir que el acto resultó “inenarrable” por el lleno de auditorio, una puesta en escena impecable y una sorpresa del público por los ingredientes utilizados. Terminó la presentación, se encendieron las luces y la gente seguía como pegada a su butaca. Y Alicia ya tiene otro libro entre manos: “Kilómetro cero”.