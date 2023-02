La Consellería de Educación cerró ayer el plazo para renovar o solicitar la financiación de la educación concertada con los centros privados para los próximos seis años, sector en el que cursa estudios prácticamente la mitad de los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Especial y FP en Vigo –los centros educativos concertados suman un total de 21.567 escolares, en la pública lo hacen 21.493–, según los datos del último curso. La principal novedad de esta convocatoria, además del incremento de las partidas económicas con respecto a la anterior –la Xunta ya elevó un 7,5% los fondos para hacer frente a la subida de gastos energéticos–, es la aplicación de las disposiciones recogidas en la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, que entre otras cosas prohíbe la financiación con fondos públicos a los colegios que segreguen o separen las aulas por sexo.

Centros en Galicia

En la comunidad gallega son escasos los centros concertados que mantienen una educación diferencia entre niños y niñas: Peñarredonda y Montespiño, en A Coruña, y Las Acacias-Montecastelo en Vigo, todos ellos colegios de “Fomento de Centros de Enseñanza” y concertados en el curso actual. Para poder optar a esta subvención, el centro docente tendrá que cumplir la “normativa vigente aplicable”, que impide esta separación, por lo que en el caso de Las Acacias-Montecastelo ya estudian fórmulas para juntar en el aula a alumnos y alumnas, independientemente del sexo. Y es que solo así podrán recibir la subvención autonómica.

Descartan ser privado

El hecho de continuar con una educación diferenciadora entre chicos y chicas motivaría su conversión en colegio privado, al no contar con financiación pública, pero esta alternativa, según han precisado fuentes del colegio vigués, está completamente descartada. “La ley tenemos que cumplirla, no empecinarnos en algo si no se puede llevar a cabo. El objetivo del centro no es convertirse en privado, son muchas las familias que dependen del centro y tenemos un compromiso con ellas. Queremos que siga siendo un colegio al que pueda optar cualquier familia”, reconocen fuentes del equipo directivo vigués.

Recurso al Constitucional

A este respecto, inciden desde el Montecastelo que ya han presentado la solicitud para optar a este concierto, por lo que los trámites para el cambio de modelo educativo de separación de sexo deberá cambiar en poco tiempo. Y es que la Consellería de Educación ha confirmado que la Xunta cumplirá la normativa, una ley que a día de hoy, no permite concertar a centros que segreguen o separen por sexo a su alumnado. Cierto es que sobre este punto de la norma hay pendientes recursos ante el Tribunal Constitucional.

Cinco meses

El plazo máximo para resolver el procedimiento, según la orden, será de cinco meses, por lo que a finales de junio todos los centros candidatos podrán saber si reciben el concierto o no de cara al próximo curso. En total, la Xunta reservará para este régimen de conciertos educativos un máximo de 1.903 millones de euros hasta el año 2029, según se recoge en la orden del Diario Oficial de Galicia (DOG). Igualmente, las subvenciones se revisarán cada año para ajustarlas a la realidad de los centros y a las necesidades educativas de su zona de influencia.

Cierre de aulas

En Vigo, del más del centenar de centros educativos que conviven, 74 son de titularidad pública mientras un total de 54 son concertados. La caída de la natalidad afectó tanto a unos como a otros en el cierre de aulas al no llegar al mínimo de alumnos para mantenerlas abiertas. Y esto también se notará en los conciertos, ya que la financiación pública viene determinada por el número de unidades habilitadas.

“Cada centro puede pedir financiar el número de aulas que considere pero luego hay que justificarlo con alumnos, con matrículas, y si no son suficientes pierden este concierto”, apuntan desde el Colegio Labor, centro concertado que también ha presentado ya su solicitud para mantener el concierto en las mismas condiciones que en el curso actual. “Pienso que las únicas ampliaciones pueden venir por aulas para Educación Especial, pero sino, por el descenso de natalidad, más de un centro verá reducida la cuantía por el cierre de unidades”, precisa