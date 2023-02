A Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro (ACF O Fiadeiro) celebrará o vindeiro 12 de marzo no teatro Afundación de Vigo a súa “Gala 25 anos”. Sen dúbida será unha ocasión perfecta para ollar o traballo que dende pequenos a maiores se realiza nunha das principais agrupacións da música e baile tradicional de Galicia.

Pero eses 25 anos serían imposibles sen lembrar os primeiros pasos de xente como Beatriz Vázquez, unha das fundadoras da entidade. “Nas primeiras reunións, cantos seriamos? Cinco ou seis. Lembro as primeiras quedadas nunha cafeterería, anotando cousas en servilletas”, explica.

Agora mesmo, o número de socios supera o medio millar. Máis de 500 familias que apoian o quefacer dunha entidade que leva anos loitando xunto a Xacarandaina e Cantigas e Agarimos para que o baile tradicional galego e todo ao redor del sexa declarado Ben de Interese Cultural (BIC).

Dende os inicios de O Fiadeiro, había unha misión conxunta: as recollidas, recompilacións in situ de cantigas e bailes da xente maior para salvagardar ese patrimonio inmaterial para o futuro. “Levabamos o coche dalgún pai, normalmente medio destartalado. A Imende, Carballo, Pazos de Borbén, iamos de recollida. Saías con moita ilusión. Sabiamos por outra xente que alí había persoas que cantaban ou bailaban tradicional. Moitas veces iamos á aventura. Parabas nun bar e preguntabas á xente se sabían de veciños que se animarían a cantar ou bailar. Para min, era moi novidoso. Ter os informantes diante é unha pasada, é transmisión directa. Eran tempos de poucos medios pero algo tiñamos claro aquel material recollidos coas gravadoras de casetes ou vídeos non era un material que tiña que estar pechado. Había que difundilo”, reflexiona Beatriz Vázquez.

A aquela rapazada que a mediados dos anos 90 do século pasado creou O Fiadeiro, debémoslle moito: mil gravacións de recollidas, un ‘vademecum’ de letras, notas e puntos.

“Témolas catalogadas e numeradas para ser consultadas polos monitores para que o transmitan ás rapazas e rapaces. Isto non quita que nun momento dado, a alguén que nos pida información lle cedamos a audición ou gravación”, sinala Miguel Pena, presidente de O Fiadeiro.

Piden axuda á Universidade

Porén a agrupación pretende mellorar a catalogación desta musicoteca e para iso ten previsto solicitar axuda á Universidade de Vigo. “Queremos que nos axuden a dixitalizalo e a categorizalo mellor. Antes da pandemia xa fixera uns contactos telefónicos pero houbo un parón e quedou o proxecto no limbo. Penso retomalo este ano, seguro”, engade Pena.

Tampouco hai que esquecer os centos de traxes tradicionais recuperados. Admirar estes últimos no local da asociación no número 14 da Casa Bárcena é un luxo. Nun cuarto, de enriba a abaixo e mesmo en caixas gardados con cariño, atópanse traxes de a cotío ou de gala tanto para elas como para eles ofrecendo unha viaxe ao pasado da moda galega.

É imposible non sentir un aquel ante tremenda colección coas cores, estampados, cortes e combinacións que rompen co deseño bicolor de vermello e negro que durante tantos anos se considerou como ‘uniforme’.

“O vestiario é a xoia da coroa de O Fiadeiro grazas á Bego, a nosa directora de vestiario, quen escrupulosamente fai de xeito pulcro un novo vestiario. Baséase en pezas que chegaron a nós. Se non é de forma tanxible, é mediante fotos, con lupas para sacar o encaixe perfecto que está nesa prenda. Nós chamámoslle cariñosamente ‘a talibana’. Sempre fai referencia a onde foi sacada e cal era a peza orixinal para levalo a corde co baile e música que se vai interpretar, tendo en conta a zona ou momento no que se poñía. Non é un traballo aleatorio. Ela fai un guion con composicións de cores. Ao contrario do que se pensaba de que o vestiario galego era bicolor, non, ao contrario, antes era como o concepto que se ten en Portugal de que se combinan moitas cores. Antes, en Galicia, vestían con todo o colorido que podían. Era un xeito de amosar riqueza”, explica Miguel Pena, presidente de O Fiadeiro nos últimos nove anos.

Pero O Fiadeiro é tamén un magma de agrupacións folclóricas con integrantes de diferentes idades. A principal –coas seccións de pandereteiras, pandereteiros, orquestra e charanga máis o grupo de baile– é a que fai as galas e actuacións de renome pero tamén se fixan na formación dos máis noviños coa escola da cativada (infantil, tanto en baile como canto e percusión), para despois ter grupos xuvenís e a agrupación B que nutrirá a principal.

Trátase dunha maquinaria que ademais da gala do 12 de marzo terá o seu posto na Reconquista con actuacións incluidas para convidar “que calquera que queira se xunte connosco a cantar e bailar sen olvidar o serán infantil do sábado pola mañá”, remata Miguel Pena.