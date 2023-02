Clamor policial por la dotación de un solo agente para Vigo pese a sumar 2.000 delitos más

Las estadísticas no engañan: en solo un año, la delincuencia en Vigo aumentó un 30%, tal y como refleja el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de 2022. Así, entre enero y septiembre del año pasado, el municipio registró la friolera de 9.634 delitos –35 diarios– frente a los escasos 7.450 que se denunciaron en 2021 en el mismo periodo de tiempo. Este incremento de ilícitos bien evidencia la necesidad de una mayor dotación policial para garantizar la seguridad de los más de 300.000 habitantes a los que custodia la Comisaría de Policía Nacional, que también engloba el municipio de Redondela. Pero nada más lejos de la realidad.

Una única plaza

El borrador del Concurso General de Méritos de la Escala Básica y Subinspección de la Policía Nacional hecho público esta pasada semana, que desvela las nuevas plazas de agentes que se crearán a lo largo año en las comisarías gallegas, acaba de levantar todas las alertas. En el caso de la comisaría de Vigo-Redondela solo se contempla una nueva plaza de policía nacional de base –hay otras 11 pero son de subinspectores y oficiales–, lo que, avisa el sindicato policial SUP, es claramente “insuficiente”. “El citado borrador refrenda lo que ya nos temíamos, esa ampliación no afectará a la Comisaría de Vigo y seguirá teniendo una plantilla insuficiente con un CPT (Catálogo de Puestos de Trabajo) que no se adapta ni a la realidad delincuencial ni a la jornada laboral ya que son muchos los casos de Policías que cubren puestos sin recibir la remuneración específica”, denuncian.

Un catálogo "desfasado"

Misma sensación expresan desde el sindicato CEP. “Si ya que se dote a Galicia con solo 26 nuevas plazas es intolerable, en el caso de Vigo es escandaloso. El catálogo de puestos está desfasado; la Comisaría necesita al menos cien agentes más para adaptarse a los nuevos turnos de trabajo, a nuevas unidades... en definitiva, a una nueva realidad delincuencial. Resulta muy difícil mantener ciertos servicios con un descenso de agentes. El gran problema de Vigo es que todavía está considerada como una Comisaría Local, todo pasa antes por Pontevedra, y debería estar de tú a tú con A Coruña, por ejemplo. El 45% de la estadística delincuencial de Galicia la soporta Vigo. Ha crecido mucho desde los años 80-90 y la catálogo o la plantilla no se ha adaptado a este crecimiento. ”, sostiene Agustín Vigo, secretario general del sindicato CEP en Galicia.

Otras ciudades

El caso de Vigo es uno de los más clamorosos ya que solo tendrá una nueva plaza de policía de escala básica, frente a las 10 previstas para A Coruña, las 5 para Santiago de Compostela o las que se contemplan para otras ciudades españolas con mucha menos población o donde la criminalidad no se incrementó a los niveles de Vigo.

Atendiendo a este último balance de Interior, la comisaría herculina sumará una decena de agentes para hacer frente a una subida de los delitos de un 12% – de 8.711 en 2021 a 9.817 en 2022–, menos de la mitad de la subida en Vigo, que sumará un único policía de base.

Idéntica situación ocurre en la capital gallega, a la que se le dotará de cinco nuevas plazas para atender 2.358 delitos, un 22% más que el año anterior pero todavía lejos de la subida del 30% que experimentó la urbe viguesa.

Agravio comparativo

Las comisarías de Ferrol, Lugo, Ourense o Pontevedra también verán incrementada su plantilla en un único agente cuando el alza de la criminalidad es notablemente inferior a Vigo. Incluso Tui suma un agente más que en la mayor ciudad de Galicia.

Esta comparativa todavía se agrava más si se compara con localidades similares en número de habitantes. Por ejemplo, Alicante con 333.000 habitantes y un incremento de la criminalidad del 22% sumará, según el borrador del Concurso General de Méritos de la Escala Básica y Subinspección de la Policía Nacional 32 nuevas plazas de agentes. Elche, con 230.000 habitantes y cuya delincuencia subió un 14% pasará a contar con 30 nuevos policías. Llamativo es también que urbes con un aumento en el número de delitos similar al de Vigo como son Málaga (31%), Vitoria (27%) o Santander (28%) multipliquen la previsión de nuevos policías: 80, 20 y 13 respectivamente.

Peleas y riñas

Así, en la principal comisaría de la comunidad gallega, un único agente 'tendrá que hacer frente' a 2.177 delitos, que es el número de infracciones de más registradas en la ciudad olívica en tan solo un año, o favorecido por los robos y/o hurtos así como las peleas o riñas.

Reunión con la Delegación

Por este motivo, tanto los secretarios regionales del CEP como del SUP han pedido explicaciones y “autocrítica” así como una reunión con la Delegación del Gobierno. “Necesitamos una explicación; el catálogo policial es de los años 80 y ahora el tipo delincuencial es muy diferente al de entonces. Urge cubrir las vacantes e incrementar el catálogo”, explica Roberto González, secretario general del SUP en Galicia. “Preguntamos a la Dirección que qué criterios se seguían a la hora de asignar las plazas y nos comentaron que se valora el incide de delincuencia, el contexto social, también una evaluación en materia de extranjería... O hay una nefasta gestión o no entendemos. Hay comisaría que hace dos años se les dotó con 2 y 5 plazas nuevas y este año suman 40”, amplía González.