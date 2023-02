El paso por Vigo del buque 'nazi' descubierto por casualidad en el fondo del mar

El pasado mes de noviembre se cumplieron 92 años de la visita inaugural que hizo a Vigo el crucero ligero de la armada alemana Karlsruhe, un barco con pasado, pero también con presente, que fue hundido durante la II Guerra Mundial y cuyos restos fueron localizados de manera casual en junio de 2020 a 450 metros de profundidad al sur de Noruega, donde todavía continúan a día de hoy.

El 26 de noviembre de 1930 el recién estrenado Karlsruhe llegaba a Vigo dentro de su primer viaje de instrucción comandado por el capitán Eugen Lindau. El buque echaba anclas en la ría a la que llegaba acompañado por su unidad gemela Köln, luciendo la contraseña de la Reichsmarine (Armada Imperial) germana. Ambos navíos arribaban en escala de cortesía procedentes de Brasil y Santa Cruz de Tenerife de regreso a Alemania, con más de mil alumnos aspirantes a oficiales de la armada, visita que la prensa de la época avivaba dándole cumplida respuesta con destacados titulares.

Casualidad o no, los dos buques serían testigos al día siguiente de su llegada del vuelo sobre Vigo del Dornier DO X, el avión de pasajeros más grande del mundo por entonces y orgullo de la ingeniería alemana, que surcaría el cielo vigués en el marco de su primer vuelo trasatlántico a Nueva York. El nuevo leviatán de los aires, en claro guiño a la marinería germana surta en puerto y por supuesto, a la nutrida colonia alemana afincada en la ciudad, sobrevolaría a poca altura la ría viguesa dentro de su etapa entre A Coruña y Lisboa, al tiempo que las tripulaciones de ambos buques de guerra formaban alineadas en cubierta. Fue un visto y no visto aunque con tiempo suficiente para que los mandos de los cruceros saludaran a la aeronave lanzando bengalas, al tiempo que hacían sonar insistentemente sus sirenas ante la mirada entre entusiasmada y atónita de miles de vigueses, que asistían al singular acontecimiento desde distintos puntos de la ciudad.

Frecuentes visitas

En unos años en los que era frecuente la presencia de unidades de guerra europeas en Vigo, el Karlsruhe volvería a convertirse en ilustre huésped del puerto olívico el 27 de noviembre de 1932, para que una nueva promoción de alumnos disfrutaran de unos días de descanso haciendo otro paréntesis en su largo crucero de instrucción mundial de cerca de 40.000 millas, que estaba a punto de cumplir un año desde que el 30 de noviembre de 1931 zarpara de Alemania. Con el protocolario saludo al cañón con la detonación de 21 disparos, el Karlsruhe saludaba a la plaza a su llegada siendo contestado por la batería del cuartel militar de O Castro a modo de bienvenida. Este intercambio de saludos, hoy en desuso, tenía como finalidad anunciar desde el barco que se llegaba en son de paz y que los habitantes de la ciudad visitada nada debían temer, dándose por hecho que la pólvora empleada para el saludo era toda la existente a bordo, para, seguidamente, recibir respuesta desde tierra con otra salva a modo de conformidad.

Pero estos protocolos, no exentos de romanticismo, han dejado paso a otra forma de comunicarse menos ruidosa y más práctica, con la que la tecnología se ha ido imponiendo con el paso de los años. Estas escalas implicaban todo un intenso ceremonial que iniciaban las autoridades locales civiles, consulares y militares dándoles la bienvenida a bordo a los mandos de la nave, que correspondían horas más tarde pasando por los despachos de alcalde, comandante de marina y mandos militares de la plaza. En este caso y tras el intercambio de visitas, la oficialidad del Karlsruhe sería conducida en varios automóviles a Pontevedra, donde disfrutaría de un almuerzo presidido por el gobernador civil de la provincia. Por su parte, los alumnos desembarcarían para dispersarse por la ciudad, haciendo acto de presencia en bares y comercios, dándoles especial animación y rompiendo con la monotonía de la vida viguesa, que a finales de 1932 no lucía precisamente su mejor cara, sumida en un ambiente enrarecido por huelgas, atentados e incluso la dimisión del alcalde Amado Garra, que sería sustituido por Emilio Martínez Garrido.

El por entonces cónsul de Alemania en Vigo, Wilhelm Kindling, no daba abasto con la organización de eventos en los que también solía participar miembros de la colonia alemana en Vigo, así como empleados del Cable Alemán. Conciertos en el teatro García Barbón a cargo de la Sociedad Filarmónica de Madrid y calle Galán (hoy Príncipe) ejecutado por la banda de música del barco; almuerzos y cenas en los salones del Hotel Moderno e incluso “Thé Dansants”, por entonces muy de moda entre la sociedad refinada, que no era otra cosa que un baile amenizado por una pequeña orquesta que siguiendo la costumbre anglosajona, se celebraba a la hora del té. La marinería alemana también participaría en competiciones deportivas con jóvenes locales sin olvidar las jornadas de puertas abiertas para que los vigueses visitaran la embarcación a la que eran transbordados desde tierra en botes auxiliares del buque germano, ya que por entonces los grandes barcos debían fondear al no existir un muelle adecuado. Durante la permanencia del Karlsruhe en Vigo, también se organizaron visitas turísticas a Tui, Valença, A Guarda y Pontevedra. Y así, tras diez días de intensa actividad social y camaradería entre las tripulaciones del buque y la ciudadanía viguesa, el buque alemán ponía rumbo a su país diciéndole adiós a Vigo, puerto al que volvería en otro viaje de instrucción en junio de 1935, aunque esta vez los vigueses lo recibirían con la mosca tras la oreja ante el avance imparable del nazismo, con Hitler ejerciendo ya de canciller.

Cambio de destino

Dos años más tarde, el Karlsruhe sería destinado a patrullas de vigilancia de la costa cantábrica durante la guerra civil española en enero, febrero y junio de 1937, aunque sin llegar a intervenir en acciones bélicas. Durante la II Guerra Mundial y en el marco de la invasión de Noruega, el Karlsruhe desembarcó una tropa de 1.100 soldados en Kristiansand, pero mientras regresaba a Alemania todavía en aguas noruegas, el 9 de abril de 1940 fue alcanzado por un torpedo del submarino británico HMS Truant, causándole 11 bajas y dejando al Karlsruhe gravemente dañado y sin propulsión. Uno de los torpederos alemanes que le daba escolta terminó por hundirlo para que el maltrecho buque no fuera capturado por los británicos.

En 2017, durante una inspección de la línea de alta tensión sumergida en el estrecho entre Dinamarca y Noruega realizada por la compañía estatal noruega de red eléctrica Statnett, serían localizados los restos de un buque hundido apenas a 15 metros de distancia del cable submarino, a una profundidad de 490 metros y a 13 millas náuticas al sureste de Kristiansand. Pero no lo identificó en eses momento y habría que esperar hasta junio de 2020, cuando Stattnet envió otra expedición con el buque de reconocimiento Olympic Taurus para realizar una investigación utilizando vehículos submarinos operados a distancia, después de una fuerte tormenta, para asegurarse de que el cable no se había dañado. La empresa confirmaba que el barco hundido era el Karlsruhe.

Tras casi ocho décadas, los restos del Karlsruhe eran descubiertos y desde entonces permanecen reposando en su lecho de arena sin que haya trascendido si existen planes para su reflotamiento. Con su hundimiento y sin apenas intervenir en acciones de guerra, el destino hizo que el Karlsruhe que tantos vigueses conocieron y admiraron durante sus visitas a la ciudad, prefiriera terminar sus días ajeno a la barbarie que su país estaba perpetrando cuando ya el mundo se encontraba sumido en el abismo de la guerra.