Me llamó ayer Miro Carballo, mientras compartía él una botella de buen godello, para darme el pésame por la muerte de Raquel Welch.. Tiene razón, para la memoria erótica de los de nuestra generación es un palo, nos vamos quedando sin nuestros mitos referenciales. El otro día le tuvimos como guía Fernando Torres Carbajo y yo de su exposición en la sala II de Afundación y, por cierto, no vi ningún cuadro erótico en la misma, a pesar de la gran diversidad de sus temáticas y que no hay ninguna que carezca de mensaje. Aviso de que el lunes comienza su ultima semana y ese día, a las 18 horas, entrega a la Fundación Laxeiro el retrato que allí figura del pintor al alcalde Abel Caballero, como presidente de la misma. A mí me gustó especialmente.

Del cine del Ateneo Yo no he visto mucho cine porque, por mi vida agitada de antes, me pasaba como contaba ayer Luz Sánchez-Mellado en El País: al pillar una sala oscura y una butaca cómoda, empezaba a desnucarme a cabezazos. A pesar de ello, o quizás sabiéndolo, los del Ateneo de Vigo me han propuesto que dé en marzo una charla ligera y breve (lo contrario imposible) sobre mi memoria del cine en su sesión mensual, esa que ocupará este mes Manolo Romón con La pyramide humaine de Jean Rouch. ¡Buf, se me escapa cine tan psicológico! Allá Anxo Cabada y Emilio Magis Zunzunegui con ese riesgo. Les propuse en un café en Don Gregorio la peli Un rayo de luz, que con Marisol inició mi memoria sentimental y, al verlos con cara de pánico, sugerí Orgullo y Pasión, que vi en el Tamberlick, en la que Sofía Loren me hizo despertar de mi cristiana adolescencia. Se creen que estoy de broma. Entre la Maraca y la SVT Cierto que hoy tenemos la tarde ocupada con el desfile de comparsas carnavalesco, pero siempre puede haber un hueco para darnos al menos una imprimación artística, un paseo voyeur por el arte que se nos ofrece en la ciudad. A mí se me ocurre, por ejemplo, para los que os guste el arte urbano, la ilustración, el graffitti... una visita en Dr. Cadaval a la galería Maraca, en la que están con su Tri-Artlon José Barreiro, Ash Santos y Lopi, este último un apodo para mantenerse de incógnito en sus piezas en la calle. Si podéis da un salto desde el centro, en la galería SVT (Gran Vía, 129-Sirvent) está Correa Corredoira con su Namib, que versa sobre su experiencia africana, que dice este veterano artista que le ha cambiado la mirada.