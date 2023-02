Los gimnasios detectan un creciente interés de los adolescentes por las pesas

Es “una tendencia clara” en los gimnasios de la ciudad. Lo que antes era “poco común”, se ve cada vez más: los adolescentes acuden a hacer ejercicios específicos para fortalecer su musculatura. Tanto es así que en algunos centros ya constatan un cambio en el perfil de los usuarios con una edad media más baja. Según percibe Marisol Quintáns, responsable comercial en Máis que Auga, “ahora es el lugar para quedar de las pandillas”.

“Antes teníamos un perfil más adulto, pero ahora hay un porcentaje alto de gente muy joven”, cuenta Quintáns. Pablo Martínez, responsable de marketing de MeuFit, presente en Vialia, detalla que el colectivo en el que están notando este creciente interés por el ejercicio con pesas y prensas es de los 15 a los 19 años. Subraya que, siempre que sean menores, en la mayoría de centros exigen el consentimiento de sus padres o tutores. La coordinadora del Coliseum Health Space, María Segura, añade que, además, la normativa prohíbe que menores de 16 años entrenen sin supervisión.

Las clases de “cardio” –ejercicios cardiovasculares como aeróbic, zumba o spinning– era el área del gimnasio en el que se solía vera las menores. Ahora, cuentan que el espacio preferido tanto por ellas como por ellos es la sala de pesas y aparatos para trabajar la musculatura. De hecho, subraya que muchos centros están ampliando estas zonas por el mayor interés que suscita en todas las edades. “Son perfiles muy parecidos a entrenamientos de crossfit, pero con más levantamientos de pesas”, señala Pablo y añade: “Es más efectivo para lograr sus objetivos”. Los chicos se centran, principalmente, en la parte superior del cuerpo y, las chicas, en los glúteos.

"Es un mito que el trabajo de fuerza altere el crecimiento y mayor riesgo es la obesidad infantil" Eduardo Fondevila - Presidente de la Sociedade Galega de Fisioterapia

"Ir a gimnasios, como forma de encuadrarse en una uniformidad de cuerpos, puede aportarles sosiego" Vanessa Rodríguez - Pscóloga y psicopedagoga experta en adolescencia

¿Y ese tipo de ejercicio es malo para cuerpos en desarrollo como los de un adolescente o, incluso, de preadolescentes? Pues no. Es una creencia errónea muy extendida, según explica el presidente de las Sociedad Galega de Fisioterapia (Sogafi), Eduardo Fondevila Suárez. Relata que el origen está en un estudio realizado en 1986 por Sewall y Michelli, en el que lo desaconsejaban por generar un alto índice de lesiones, así como alteraciones en el crecimiento y hormonales. Basándose en él, en 1990, la Academia Americana de Pediatría (AAP) se posicionó en contra de que niños y adolescentes entrenaran con cargas. El problema es que la investigación se había realizado con solo 18 menores. Fue el propio Michelli el que, años después, reconoció su error. Sin embargo, la AAP no hizo una declaración cambiando sus recomendaciones hasta 2008, cuando se posicionó a favor del trabajo de fuerza, cuenta Fondevila. Pero fueron muchos años en los que esta idea se expandió por el mundo y caló.

El presidente de los fisioterapeutas gallegos resalta que, mientras este trabajo de fuerza esté “bien pautado y dosificado” en un programada diseñado por un profesional con “un control de pesos”, no tiene un alto índice de lesiones. “Todo lo contrario”, indica y ejemplifica: “Tiene menos riesgo de romper un hueso en una caída porque tiene más fuerza”. Destaca que también es un mito que altere al desarrollo. “En los deportes de contacto, como el fútbol, hay más posibilidad de fractura de un hueso en crecimiento”, defiende y agrega: “si levanta bien un peso y estás controlado, es más difícil romper algo”.

También tilda de “falsa” la idea de que afecta a nivel hormonal. Cuenta que grasa y músculo son “vasos comunicantes”. “A más de uno, menos del otro. Si quieres mejorar el estado metabólico del niño, el músculo ayuda”, apunta y subraya que es válido “tanto en niños como en niñas”.

Fondevila aclara que no quiere decir que no haya lesiones, pero destaca que ven pocas. “El riesgo es pasarse de frenada con malas cargas, suplementación y esas cosas”. Pero sostiene que, bien hecho, es una buena herramienta contra la obesidad infantil y llama a no “fragilizar” a la infancia.

Con el derribo de este mito, los gimnasios han empezado a lanzar actividades de este tipo destinadas a menores. En Máis que Auga tienen un programa de “iniciación” para niños de 4 a 8 años y otro para los de 8 a 14. “El objetivo es que sepan qué se hace en esa sala para un futuro”, cuenta Marisol. En Coliseum, tras el éxito de una promoción en la que los usuarios podían llevar a sus hijos, han decidido iniciar para el próximo mes una “escuela de fuerza” para menores, con ejercicio adaptado.

¿Motivos perniciosos?

Todos hablan de sus beneficios como actividad saludable y siempre que esté bien dirigido. En cambio, no son tan positivos con la causas que están provocando este aumento del interés por las pesas. Coinciden en señalar al culto al cuerpo y las redes sociales. “Quieren estar como la gente que ven en You Tube o TikTok”, cree Pablo, que explica que, durante el confinamiento, se disparó el contenido de entrenamientos online ante la imposibilidad de acudir a gimnasio. Cuenta que hoy los jóvenes consumen mucho contenido de levantadores de pesas. “El problema grande son los que llegan creyéndose autodidactas y no quieren supervisión”, señala.

Para la psicóloga, psicopedagoga, sexóloga y experta en neuroeducación y en adolescencia, Vanessa Rodríguez Pousada, la asistencia a los gimnasios puede ser “una forma inconsciente de huida” de la diversidad corporal, ya que esta puede llevarles a “la exclusión o el rechazo”. Resalta que vivimos “en una sociedad en la que el aspecto físico tiene un gran protagonismo” con “cánones de belleza muy claros” en los que, entre otras cosas, hay “una marcada gordofobia”.

“Las redes nos proporcionan una gran cantidad de filtros para encuadrarnos en esos cánones. A veces, la distancia que existe entre la imagen real y la aparentada o mostrada en ellas puede generar mucha inseguridad y malestar emocional, que puede llevar a los adolescentes a hacer lo que esté en sus manos para alcanzar esa imagen. Una de las herramientas puede ser el gimnasio, pero también hay un aumento de operaciones y tratamientos estéticos”, describe la psicóloga y opina que “encuadrarse en esta uniformidad podría tener un efecto de sosiego.