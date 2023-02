En la terraza del Nuevo Derby, como tantas veces, estaba Secundino Diz dibujando algo o escribiendo un poema. Amigo de décadas, le presenté a Chicamen Romero, con la que llegué allí para cenar. Dentro aguardaba el singular retrato que me hizo con su última técnica, el pixelismo. Y Nemesio Barxa –que cumplió ayer 88 tan tranquilo– con Maribel Collazo, que se acababan de conocer hace 45 años. Habíamos entrado en el reino hostelero de Eusebio Prado, chantadino de Mariz, hombre atento, jovial e hiperactivo. Habíamos entrado en una galería de arte con un solo autor, Diz, cuya obra se enseñorea por la paredes e incluye un gran retrato de Eusebio, investido de su capa de lIrmandinho do Viño Galego, el colectivo que precisamente preside Nemesio Barxa. ¿Mandy? Sí, Mandy, así creo que se llamaba la atenta camarera que nos puso en la mesa calamares a la plancha, zamburiñas, paletilla de cordero... El Nuevo Derby es una caja de sorpresas porque, si es un snack bar con amplio comedor al fondo, tiene, aunque no sé si estará en el menú del día, una insuperable, sabrosa carne de Chantada, la misma que tiene el Equus y por algo será, y siempre aparece en la carta algún pescado que sale con gran dignidad de la cocina. ¿Vino? El de la casa, Fontao, venido de los bancales “eusebianos” de la Ribeira Sacra. Charlamos, cenamos a gusto y nos retiramos contentos a horas cristianas.

Del Carnaval de los 80 al que hoy comienza en la ciudad Yo me vestí de Celia Cruz, maqueado por dos profesionales, en un Carnaval de los 80 y arrasé por la noche, sobre todo en un conocido local de ambiente en que se me respetaba como mujer. Que se lo pregunten al fotógrafo Víctor de las Heras. No se viste ahora tanto la gente como en aquella explosión de los 80, pero hay más espectáculos de Carnaval financiados por la municipalidad, y hoy se verá en la calle, en la entronización “do Meco”, en la actuación de Tanxugueiras, como mañana en el desfile de comparsas. También los locales aprestan sus armas para celebrarlo, y, precisamente hoy, sobre el antiguo Ferré de Areal 14 nace la disco Reverb, de la mano de Javi Brea, Curiel, Manu Garrido y Vaquero. Y, en el antiguo Linterna Roja, hoy Casa de la Abuela... Y en el Viejo Linterna Roja... En La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido) está Luis Sangiao con ganas de retirarse a meditar sobre el sentido de la vida, pero dejar buena memoria. Por eso mañana, desde las 21 horas, presenta su baile de Carnaval, a la antigua usanza, con un pinchadiscos de sobra conocido, con el que no faltará música de salsa: Justo Pérez. ¿Justo? Sí, hombre, mira que eres parbo. Aquel máquina, melómano al que Luis ha liado y sacado de la tranquilidad de su casa, que va al viejo Linterna por amistad y que, según vuestra edad, podéis haber oído en La Cabaña, en el Gran Sol (playa de Nerga), en el Manteca, Malecón, Xancarajazz… o en Portugal cuando trabajó con Luis en su empresa “New Orden” por las mejores discos portuguesas. En fin, que os divirtáis.