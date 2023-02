Vigo vive su tercera parálisis judicial en cinco años con 20.000 pleitos pendientes

La última estadística divulgada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidenció un repunte del colapso judicial en Vigo. El número de pleitos a la espera de respuesta se elevó ligeramente hasta volver a situarse muy cerca de los 20.000 al subir la pendencia en la jurisdicción civil, en la penal y en la laboral: concretamente, a 1 de octubre de 2022 y a la espera de conocerse los datos relativos al cuarto trimestre del pasado año que todavía no fueron divulgados, eran un total de 19.711. Con este contexto, que no es precisamente el ideal teniendo en cuenta que hace menos de una década esta cifra se situaba en no más de 12.000, los juzgados vigueses están viviendo su tercera parálisis en un período de solo cinco años. La primera se sufrió entre febrero y mayo de 2018 a causa de la eterna huelga que protagonizaron los funcionarios judiciales. La segunda fue en 2020 y se debió a la declaración del estado de alarma como consecuencia de la irrupción del COVID-19. Y la tercera es el paro que desde el 24 de enero protagonizan los letrados de la Administración de Justicia, que acaba de cumplir su tercera semana con un seguimiento que, en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra, se sitúa en un 60%.

Esta huelga convocada a nivel estatal vive hoy un día clave, ya que los miembros del comité de huelga se reunirán con el Ministerio de Justicia. Será el primer contacto entre las partes. “Los seis miembros del comité iremos con actitud constructiva, con el deseo de llegar a un acuerdo que resuelva por fin el conflicto. Los seis, que somos de puntos muy distantes, estamos dispuestos a quedarnos el tiempo necesario para encontrar una solución, aunque es mala señal que no nos hayan remitido todavía el orden del día o no nos hayan comunicado la identidad de nuestros interlocutores”, afirmaba este martes Juan José Yáñez, letrado judicial en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, vocal en la ejecutiva de una de las tres asociaciones convocantes –UPSJ– y con un papel determinante ya que es el portavoz del comité de huelga que hoy tiene esta importante cita en Madrid. Efectos A la espera de lo que depare este encuentro, la huelga ya ha hecho mella en Vigo, con cientos de juicios suspendidos –algunos ya han quedado retrasados hasta 2024– y la paralización sine die de un sinfín de trámites. En las cuentas de consignaciones judiciales, además, hay bloqueados millones de euros correspondientes a multas, indemnizaciones, pensiones o embargos. Causas como el caso Déborah o el crimen de Rosalía de Castro también están afectadas por el paro. "Se siguen suspendiendo juicios; la situación es realmente seria" Lourdes Carballo - Decana abogados La situación inquieta a los decanos de los colegios profesionales de Vigo, que conocen muy bien lo difícil que fue salir del atasco que se produjo a consecuencia de la huelga de los funcionarios o debido al parón que provocó la pandemia. Y es que pese a que el paro de los letrados judiciales ya empieza a ir camino de un mes, no ha perdido fuelle. “Los efectos de la huelga se notan y mucho. Se siguen suspendiendo juicios y vistas y continúa ralentizada la tramitación de asuntos”, describe Lourdes Carballo, decana del Colegio de Abogados. “Esperemos que la situación no dure mucho, porque es preocupante. Tanto en el momento actual por las suspensiones como por lo que suceda una vez acabe la huelga, dada la acumulación de señalamientos y notificaciones que no se están practicando ahora”, afirma. El decano de los procuradores, José Antonio Fandiño, hace una valoración muy parecida: “Está casi todo paralizado y la sensación es que no funciona nada”. Alto seguimiento Lo cierto es que esta huelga empezó en Vigo con un seguimiento más tímido, de un 50%, que ahora es mayor. “Conforme pasaron los días más y más compañeros se han ido sumando”, afirma Yáñez, destacando que, pese al paro, los compañeros vigueses a los que les coincidió el traslado de su juzgado a la Ciudad de la Justicia se implicaron en la mudanza: “Nuestra intervención es esencial en el traslado y en la ocupación de los nuevos espacios, se actuó así por responsabilidad con el servicio público”. "La incidencia es alta; está casi todo parado, con la sensación de que no funciona nada" J. Antonio Fandiño - Decano procuradores El portavoz del comité de huelga admite que están preocupados por las consecuencias del conflicto en la actividad judicial. “Los juzgados ya acumulaban retrasos y ahora sumamos otra pandemia, por decirlo así. Pero nunca pensamos que al ministerio le importara tan poco la Justicia como para esperar tres semanas a la primera convocatoria”, afirma. Hoy, con esa reunión clave, se podrá comprobar si este paro empieza, o no, a vislumbrar su final. La notificación de sentencias y otras resoluciones cae un 35% Hay muchos indicadores para medir cuál está siendo el impacto de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Junto a la suspensión de juicios, de tomas de declaraciones, de conciliaciones o de otros trámites del día a día como la otorgación de poderes, el paro también ha provocado un descenso en la notificación de sentencias y otro tipo de resoluciones judiciales. Concretamente, según los datos facilitados ayer por el Colegio de Procuradores de Vigo, desde que empezó la huelga se desplomaron un 35,6% con respecto al mismo período del año anterior. Junto a las notificaciones de los juzgados de la ciudad olívica, este colegio profesional recibe también las de los partidos judiciales de Redondela, Ponteareas, Tui y Porriño.