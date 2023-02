Hace una semana, Jaime Vila recibió una carta de la DGT en el buzón de su casa. En el anverso, sobreimpresionado, anunciaba que se trataba de un "Aviso de caducidad del permiso de conducción". Este vigués dejó la misiva sin abrir, aunque se quedó con la mosca detrás de la oreja: "Tiene que ser un error, porque no hace tantos años que lo renové", pensó.

Después recordó haber visto en la web de FARO, de pasada, el caso de la conductora que había denunciado en el diario decano la recepción del mismo envío, y que lejos de tratarse de un recordatorio sobre la fecha de fin de vigencia de su permiso, lo que en realidad contenía el sobre era una multa. "Releí el artículo, y el sobre era exactamente igual al que yo había recibido. Así que lo abrí, y efectivamente, también se trataba de una multa", explica Jaime.

En su caso, la sanción era de 100 euros (50 euros en pronto pago), pero a diferencia de la otra conductora, que fue castigada por no llevar la ITV al día, a este vigués se le informaba de un exceso de velocidad en la A-55, a la altura del parque comercial Meixoeiro. "Era una notificación para identificar al conductor que había cometido esa infracción.Tenía que ir a 80 kilómetros por hora, y según dictaba la multa, conducía a 94 kilómetros por hora. Suelo transitar a menudo por esa basura de autovía y me preocupo de no pisar el acelerador más de lo permitido, pero no descarto que ese día tuviera un despiste", reconoce Jaime, quien sin embargo matiza que "eso es una cosa, y otra que te engañen de esa manera. Me parece una tomadura de pelo. No creo que con lo que recauda la DGT no tenga para sobres. Es un cachondeo", declara, molesto.

"Una cosa es que asumas la multa, y otra que te engañen de esa manera. Me parece una tomadura de pelo. No creo que con lo que recauda la DGT no tenga para sobres. Es un cachondeo" Jaime Vila - Recibió una carta trampa de la DGT

Lo cierto es que piensa pagar esa sanción, y aunque un amigo abogado le informó que podría denunciar esa irregularidad, el proceso de su multa seguirá su curso, y tratándose de esa cantidad de dinero, "no me quiero meter en juicios, pero al menos, contar mi caso para avisar a la gente de lo que están haciendo".

Jaime quiere pensar que no es algo premeditado, "porque no se me ocurre ninguna razón coherente para hacerlo. Y si bien, todos cometemos errores, molesta cuando en vez de informarme como dicen, en realidad me están sancionando. Me parece una falta de respeto", concluye.

Como anécdota, una vez revisado su permiso de conducción, comprueba que su sentir inicial era cierto: "No caduca hasta el año 2029".