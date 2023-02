Los centros de FP ofertarán hasta diez cursos de formación para desempleados

Los CIFP Manuel Antonio, Valentín Paz Andrade y los IES Ricardo Mella y Politécnico de Vigo –todos centros públicos de Formación Profesional– ampliarán su oferta educativa más allá de las titulaciones medias y superiores que ya ofrecían anteriormente. Y es que proyectan ser un enlace entre el profesional y el mercado laboral para cualquier competencia o necesidad concreta que este demanda. Para ello, y gracias a un acuerdo de colaboración entre las Consellerías de Educación y Promoción do Emprego, estos cuatro centros pondrán a disposición de personas desempleadas un total de diez cursos de formación para mejorar sus competencias en el ámbito de la cocina, transporte sanitario, mecanizado o instalaciones solares fotovoltaicas, entre otras.

Los titulares de ambos departamentos autonómicos, María Jesús Lorenzana y Román Rodríguez visitaron ayer las instalaciones del CIFP Valentín Paz Andrade donde, además de rubricar este convenio, apremiaron el incremento de recursos para el programa así como su valor a la hora de acreditar competencias adquiridas en la experiencia laboral. “Este é un exemplo máis do contacto que ten que existe entre o mundo educativo e o mundo laboral. Non o entendemos doutro xeito, as dúas consellerías debemos trabajar man a man neste obxectivo e sempre tendo a empresa no centro no sentido de que é a empresa a que comunica as necesidades laborais que existen; e por outro lado, formar e converter as persoas en traballadores que poidan contribuir o mundo empresarial e a incrementar a productividade das nosas empresas”, explicaba Lorenzana. Por su parte, Rodríguez ahondó en la proyección de este programa, que llegará a un total de 44 concellos a través de 113 cursos.

En el caso de Vigo serán diez los que se ofertarán en este curso; el primero de ellos se puso en marcha ya ayer en el IES Politécnico de Vigo. Concretamente se trata del curso de “Mecanizado por arranque de labra”. Los requisitos para optar a este curso, como en el resto, pasan por haber superado la ESO o contar con la prueba de acceso a Ciclo Medio superada.

Cada uno con sus especificaciones pero, por ejemplo, en el caso de los tres cursos de formación para desempleados (AFD) que oferta el CIFP Valentín Paz Andrade –”Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas”, “Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial y Montaxe” e “Mantemento de instalacións caloríficas”– la duración de los mismos varía entre las 578 y las 618 horas e incluye también prácticas en empresas, fundamental a la hora de poder desarrollar la aprendido una vez desembarque la persona en una empresa o industria.

La propia Lorenzana explicó que la comunidad en general y la provincia de Pontevedra y área de Vigo en particular se encuentra ante un “contexto atípico” en el que hay “postos de traballo sen cubrir en sectores como o primario, servizos ou industria, mentres que tamén hai persoas buscando emprego”, de ahí la necesidad de actualizar y adecuar los conocimientos y capacitaciones a las demandas del tejido productivo y especializarlas.

Nuevos ciclos superiores

A través del acuerdo firmado ayer, también se autoriza a otros centros educativos dependientes de la Consellería de Empleo a impartir varios ciclos formativos. Es el caso del CIFP de Coia que incluirá en su oferta los Ciclos Superiores de Mecatrónica Industrial y el de Automatización e Robótica Industrial.