Carmen naceu en Valencia en 1935 no seu dunha familia marcada polo drama da guerra civil e as súas terribles consecuencias. Era, xunto coa súa xemelga Marisa, a pequena de cinco irmáns

A súa irmá maior, María Rosa, polo seu posicionamente sociopolítico, tivo que fuxir o rematar a contenda e vivir baixo un nome suposto. O seu irmán Ricardo foi detido e levado a un campo de concentración do que conseguiría fuxir. En 1942 finaron a súa terceira irmá, seu pai e pouco despois a súa nai.

Ante esta situación, María Rosa leva as dúas irmás con ela para Madrid, onde anos máis tarde, Carmen entrará no Club de Amigos da UNESCO; a única organización legal existente onde colabora na fundación das Comisións Obreiras. Tempo despois, e tras unha charla celebrada no colexio das Filandesas , onde se atopa con moitas persoas que colaboraban no Club de amigos da UNESCO, cambiará o rumbo da súa vida deixando atrás os camuflaxes e entrará no Movemento Democrático de Mulleres.

En 1969 a súa biografía comeza a forxarse en Vigo, a onde ten que trasladarse para estar coa súa irmá Lina que caíra enferma. Nesta cidade tamén é onde formará a súa familia. Nese ano comenza a traballar na empresa CENSA, onde tras as eleccións sindicais de 1971 foi elexida xurado de empresa como secretaria ata que en setembro do 72 é despedida.

A Amnistía laboral non lle permitiu volver porque a empresa, ao igual que fixeron outras, optou polas indemnizacións. Ao mesmo tempo, asumiu a organización do Movemento Democrático de Mulleres como tarefa prioritaria. Celébrase o Congreso contituínte o 12 de marzo do 72, dous días despois dos asesinatos de Ferrol, e a partir daí o Movemento vivirá un momento de auxe moi importante . Formou parte da estructura do Sindicato con diferentes responsabilidades, entre as que estivo a de asumir a Secretaria Xeral da Federación de Actividades diversas de Galicia. Carmen foi merecedora de diversos premios como o de Viguesa Distinguida, o Premio 1º de Maio ó Compromiso e a Solidariedade ou o premio Ernestina Otero, entre outros.

Queremos rematar esta viaxe pola vida de Carmen cunha reflexión que escribiu alá polo 2022: “A miña experiencia sindical e laboral demostroume que antes, e agora, a base dos éxitos obtidos foron o alto nivel de loita ante os problemas socio-políticos e a conciencia de clase de todos os traballadores e traballadoras”.

Querida compañeira Carmen, que a terra che sexa leve.

*Secretaria xeral de CCOO Galicia