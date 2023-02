Yo me acuerdo allá por mi adolescencia de aquel antiguo Sanxenxo en Real 32 en el que recuerdo una noche con Suso Vaamonde y su guitarra cantando O Cuco. Pasó luego por otras manos, cerró años y ahora estábamos a la espera muchos vigueses de que lo reabrieran “as Marías”, o sea María Fernández y Eva María Martínez, tras dejar su restaurante en Vilariño. Pues “os tempos son chegados” porque abren el día 15, mañana, para que no se les llene de enamorados si abren el 14. Conozco poco a Eva María pero a la otra María más de lo que ella quisiera en sus anteriores trabajos o derrochando alegría por las calles, así que voy a ser cliente estable porque sé que me darán, si no cambian de personalidad, esa cocina gallega tradicional de la que nunca quisieron salir en la que figuran también los mariscos que les de la gana comprar cada mañana en la plaza de al lado. Yo me cité con ellas la noche de ayer en plan clandestino -chitón, me dijeron, todo lo que pase aquí dentro, no sale de aquí dentro- junto a damas de intachable reputación como Mercedes de Miguel, Marian Prego, Uxía Blanco y Maika Aguado, que Dios proteja sus virtudes, como las de As Marías, muchos años.

De comer en el Canto da Area A mí me llevó al Canto da Area en Canido por vez primera, hace un puñado de años, aquel vigués inolvidable que fue Manuel Alonso Macías que se nos fue en 2020 con 85-86 años dejando cinco hijos, cinco títulos universitarios y, entre otros, un libro sobre la historia del Instituto Santa Irene. Recuerdo que apuramos una lubina que parecía regalada por Neptuno, con motivo de su libro de poesía a sus más de 80 años entonces. Ayer volví con Manuel Míllara, compañero de tiempos de FARO, y el fontanero de alto standing Paco González “Fonca”, dos tipos cordiales a los que puedes hallar de fiesta tocando el tamboril o el bombo en un chiringuito, con los que antes tomé un vermú en lo que fue La Mona. Lleno en el Canto da Area con una clientela diversa en la que tanto se podía ver al ex presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Fernández Alvariño, como a obreros de la construcción enbutidos en sus monos o a la poeta Graciela Vaquero Ruibal. Una madre en la cocina. Teresa, y su hija Tere en el frente de combate, ayudadas por Ismael triunfan en tan pequeño espacio como el de ocho mesas , que se llena de guiris en verano, por su amabilidad afuera y su maestría adentro ante los fogones, dotados de sencillez, buen producto sin requiebros estilísticos y una visión tradicional. Muy buenos arroces, y pescados con sus guisos, entrantes de sabor mariñeiro... Nosotros comimos unas excelentes alubias con chorizo y un bacalao a la plancha fetén con una jarrita de vino de la casa.