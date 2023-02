La hostelería viguesa se reinventa: cerrar a las 6 de la tarde para ahorrar costes y ganar calidad de vida

Mejorar la calidad de vida tanto de los trabajadores como de los responsables del negocio y ahorrar costes ante un escenario de inflación que asusta. Son los dos motivos con más peso que han llevado a los dueños de la cafetería Coffee Runners a modificar sus horarios de cierre. De martes a viernes, abren hasta las 6 de la tarde. Se acabó lo de alargar la jornada hasta las 11 de la noche. Los fines de semana y los festivos, no apagan las luces del local de Castrelos hasta las 21.00 horas. Han dado un paso que, hace años, parecía impensable en el sector hostelero.

Su gerente, Mar Guevara, explica a FARO que el confinamiento por la pandemia del COVID-19 “cambió el antiguo concepto de estar operativos hasta las tantas”. Añade a su receta para modificar la rutina el elevado coste de tener abierto el negocio debido a la subida del coste de los productos o la luz, la mejora de calidad de vida de los empleados y las dificultades para encontrar trabajadores que se adapten al ritmo y las exigencias del gremio, que soporta esta losa desde hace años.

Son razones que también esgrime el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros. Indica que el ajuste horario en el gremio irá a más con la intención de alcanzar la máxima eficiencia empresarial y económica. “Cerrará en los momentos del día que no sea rentable. Se verá obligado a hacerlo para reducir los costes, que son muy altos. Los tiempos ociosos que no importaban tanto antes se tendrán más en cuenta para ajustar las cifras en la calculadora”, argumenta, a la vez que cita la reducción de clientes debido a la pandemia y la inflación, sobre todo, en interiores. Pone un ejemplo. “Los trabajadores de una oficina no salen tanto a tomar el café, prefieren cogerlo en la máquina y salir antes, es decir, no quieren perder ese tiempo de trabajo”, apunta.

Guevara indica que se trata de una “prueba”. La empezó hace un mes aproximadamente y, por ahora, el balance es bueno, pero reconoce que ha pasado poco tiempo. Como ocurre con la mayoría de cambios, se ha encontrado con aplausos y quejas. “Hay clientes que entienden perfectamente la situación y defienden la idea de que hay que vivir; otros no están de acuerdo”, relata antes de indicar que, con estos horarios, puede tener en plantilla a cuatro trabajadores toda la semana. “Ellos están más contentos y yo evito tener que ponerme a buscar empleados: es difícil encontrar gente. Así, estoy más tranquila”, anota.

Es consciente de que se trata de un cambio “drástico”. De hecho, reconoce que le costó tomar la decisión, sabedora de que habría gente que no entendería este nuevo escenario, pero confía en que llegue para quedarse. Serán los clientes los que tendrán que adaptarse a una nueva realidad que apuesta por la eficiencia y la conciliación. Si quieren tomar algo en este negocio, tienen horas y horas para elegir: podrán hacerlo desde las 8 de la mañana de martes a sábado y desde las 9 domingos y festivos.

Refuerzos para la temporada de verano

Sánchez-Ballesteros también cita los problemas de contratación del sector, que “seguirán incrementándose”. “Era un reducto interesante para la gente joven, que lograba su primer empleo y trabajaba en bares, cafeterías o restaurantes para ganar dinero y comprarse una moto, por ejemplo. Es más, los datos reflejan que ha bajado mucho la cifra de jóvenes que se sacan el carné de conducir. Su mentalidad ha cambiado. Prefieren tener libres los fines de semana y buscan trabajos con horarios más cómodos y ajustados a sus preferencias”, aduce.

A este respecto, el representante de la patronal provincial adelanta a FARO que ya temen dificultades en la contratación para la temporada de verano, que se espera buena una vez superadas las restricciones del COVID y con las islas Cíes y las banderas azules de los arenales como referencia. Confía en que no hará falta reforzar las plantillas para la fiesta de la Reconquista a no ser algunos locales del Casco Vello.