La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha rebajado la pena a un violador de una niña de 14 años en aplicación de la nueva ley del ‘solo sí es sí’.

El hombre fue condenado a seis años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por vía vaginal y bucal sobre menor de 16 años. “La nueva normativa recoge que la pena se impuso, al ser el delito continuado en su mitad superior y en el mínimo legal incrementándola en un año de prisión conforme a la Ley anterior, procede imponerla igualmente, en dicha proporción y en consecuencia fijar la pena de prisión en 5 años 6 meses”.

Destacan los magistrados que la Fiscalía no puede oponerse a la revisión ya que la nueva normativa no hace referencia a la no aplicación en causas ya juzgadas y sentenciadas, en este caso por un acuerdo de conformidad.

El hombre admitió haber abusado de la menor, que era la hija de su pareja en varias ocasiones en el domicilio familiar.