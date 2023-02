El último mes con mascarillas en el transporte público también ha sido el del adiós definitivo de la pandemia para el aeropuerto de Peinador, al menos en lo que a estadísticas de viajeros se refiere. La terminal comenzó 2023 sumando 74.233 viajeros en sus 1.220 operaciones, lo que supone un crecimiento del 75% respecto a enero del año pasado (42.423) cuando la variante omicrón hizo mella en la movilidad.

Las cifras también le sitúan por encima del último mes sin afecciones notables por culpa del COVID-19, cuando en enero de 2020 logró 64.055 pasajeros con 795 operaciones en total o al del año anterior (71.866) que aún se sigue tomando como base.

De esta manera, hay que remontarse hasta el lejano 2008, con 99.557 viajeros, para encontrar una cifra mayor. Aquel año, en el que la competencia del AVE y las terminales de Sá Carneiro y Lavacolla no era tan feroz, Peinador lograría su segundo mejor registro histórico pese a la crisis con 1.278.762 pasajeros.

La recuperación también es global ya que en el conjunto de la red de los aeropuertos de Aena más de 16,9 millones de pasajeros transitaron por ellos el pasado mes de enero, lo que supone un incremento del 2,1% con respecto al mismo mes de 2019 y, por tanto, la primera vez que las cifras superan las prepandemia. Además, esta cifra representa un aumento del 62,7% con respecto a enero del año pasado.

El puente aéreo con el aeropuerto de Madrid-Barajas volvió a demostrar su fortaleza actual al anotar 51.285 pasajeros. Le sigue, como es habitual, la ruta a Barcelona-El Prat con 17.475 pasajeros, lo que supone un 90,3% más que hace un año.

La fuerte apuesta de Binter por la conectividad diaria con el archipiélago canario se salda con 2.474 pasajeros hacia Gran Canaria y 1.912 en Tenerife-Norte. La ruta de Air Nostrum a Bilbao se quedó en 642 pasajeros.

En lo que a aerolíneas se refiere, la batalla por el primer puesto entre Iberia y Air Europa se salda con un empate técnico, imponiéndose la primera por 25.714 viajeros frente a los 25.484 de la compañía de Globalia después de su récord de oferta de plazas desde Peinador.

Vueling se mantiene con una ocupación notable hacia su hub barcelonés con 13.588, mientras que Ryanair cae fuera del podio (3.790 pasajeros) a la espera del estreno de la ruta hacia Londres-Stansted al verse superada por Binter.