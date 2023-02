Teis, barrio obrero con identidad propia

Se trata de uno de los barrios históricos que en poco más de 50 años se ha visto transformado en área urbana, pasando de constituir una parroquia eminentemente rural a integrarse prácticamente por completo en el centro de Vigo, si bien todavía conserva esos espacios de borde que abren el paso al núcleo de la ciudad. A la hora de definir el entorno en el que viven, sus vecinos sacan pecho y ponen en valor el papel histórico que jugaron en el movimiento obrero vigués, especialmente por su carácter de clase trabajadora y por su fuerte tejido asociativo que se remonta a principios del siglo pasado, una realidad que ha marcado en ellos una identidad propia, puesto que tal y como afirma el presidente de la Asociación de Veciños, Anxo Iglesias: “Se hai algo do que nos sentimos orgullosos en Teis é do noso carácter popular”.

Fundado en el año 1976, el colectivo de Teis fue uno de los primeros que surgió en la ciudad olívica dentro del movimiento vecinal y para ellos una de sus principales ventajas siempre ha sido el hecho de disponer de un local propio en el que mantener una fuerte actividad cultural, así como en el que poder organizarse libremente, algo que para el responsable de la entidad es clave, ya que “así puidemos manter a nosa actividade de maneira continuada ao longo do tempo, independentemente de quen estivese no goberno. A nosa independencia está por riba de todo e o noso carácter reivindicativo sempre estivo aí presente, e coido que esa é a esencia do movemento veciñal, conxugar un carácter reivindicativo cunha oferta cultural e de ocio á xente do barrio, porque nós facemos excursións, cursos e temos preocupación por participar nos movementos sociais; somos unha asociación moi dinámica”.

Efectuando un repaso por los orígenes de una de las parroquias más densamente pobladas de Vigo, Anxo Iglesias hace referencia a que “Teis é unha parroquia ou un conxunto de barrios cunha historia moi importante, porque fomos concello en períodos breves, e eu destacaría que dende o comezo do século XX até a Segunda República houbo aquí un tecido asociativo moi forte, porque, por exemplo, unha das sociedades de agricultores máis destacables a nivel galego e que loitou contra os foros foi a de Teis, algo que desapareceu posteriormente coa chegada da ditadura, porque eliminou todo vestixio do traballo social e da participación popular, pero foi unha realidade que marcou a nosa historia”. Por otra parte, el presidente de la asociación también señala que “o noso carácter obreiro vén da forte presenza do mar, ademais do rural, xa que a instalación de conserveiras e do naval deu paso á loita obreira e importantes conflitos laborais nos que os veciños de Teis tivemos un papel activo”.

Necesidades actuales

En la actualidad, la Asociación de Vecinos de Teis cuenta con 550 socios y aunque la lista de demandas para la parroquia es larga, Anxo Iglesias enumera varias que considera prioritarias, empezando por la recuperación de la ETEA.

Iglesias afirma que “os militares saíron de aí no ano 2002 e pouco se ten avanzado na recuperación deste espazo privilexiado para Teis e para Vigo. Hai un abandono das instalacións por parte do Concello e da Xunta, cada un coas súas responsabilidades, e é unha prioridade que non nos imos cansar de reivindicar, porque vén moitísima xente ata alí cando hai bo tempo, é unha zona de disfrute”.

Otra necesidad que detecta este colectivo vecinal es una biblioteca para la parroquia. Así, Anxo Iglesias comenta que “temos moita poboación nova e xuvenil, hai moitísimos centros educativos, e cremos preciso a construción dunha biblioteca, entendemos que é unha materia pendente”. Asimismo, el arreglo de los pasos elevados de Xorxa y Trapa sobre la AP-9 también figura en la lista de demandas de los vecinos de Teis y el presidente de la asociación indica que “son os que están peor en mantemento, ademais é preciso a colocación de pantallas, porque segue sen solucionarse o problema de ruído que xera a AP-9. Tamén está pendente convertir esa vía en tramo urbano, porque temos un gran problema de tráfico en Teis; Sanjurjo Badía soporta un volume de tráfico enorme e non se dá solución e tamén hai problema de aparcamento”.

El portavoz del colectivo vecinal afirma que otra de sus grandes preocupaciones es el mantenimiento de los parques de A Guía y A Riouxa, ya que, en su opinión, “son dous grandes espazos verdes da cidade de Vigo e o coidado debera ser maior, mellorouse algo, pero teñen un gran potencial e están desaproveitados”. Por último, el arreglo de la piscina de Teis es otra cuestión que está en el tintero y aunque los vecinos entienden que el incendio en 2022 fue un accidente, piden celeridad en las obras.