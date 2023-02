Los guardianes de las joyas paleontológicas

A sus manos llegan los tesoros que afloran en los yacimientos. Ellos son los responsables de garantizar su preservación “para las futuras generaciones” y que otros investigadores puedan extraer de ellos la información con la que reconstruir nuestra historia. Elena Moreno, madrileña de origen gallego, y el gondomareño Noé Valtierra se formaron en la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia en distintas promociones. No coincidieron en Pontevedra, pero sí durante en años en Atapuerca y en otras excavaciones españolas. Y actualmente forman parte del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), en Tarragona.

Noé realiza un doctorado centrado en la caracterización y evaluación de métodos de limpieza del material óseo y Elena lleva más de una década participando en los proyectos nacionales e internaciones del centro, que ya la han llevado hasta yacimientos prehistóricos de Marruecos, Chile, Dubai o Tanzania.

Su ámbito de trabajo constituye una parcela muy especializada y novedosa dentro de otro ámbito ya de por sí reducido como es el de la restauración y la conservación. “Hay muy poca gente que trabaje con estos materiales. Es un área relativamente nueva que lleva pocos años ocupada por profesionales específicos. Es un trabajo muy bonito, pero también con mucha utilidad y practicidad. Y queda mucho camino por desarrollar, lo que es muy interesante, pero a veces también implica un mayor esfuerzo”, señalan.

Su misión es conservar el material arqueológico y paleontológico de las excavaciones, piezas muy valiosas que ayudan a desvelar cómo eran nuestros antepasados.“Todas nuestras intervenciones dejan huella y debemos hacerlo con una serie de conocimientos y con experiencia para no interferir en la información que después se extrae de esos restos”, explica Elena.

“He participado en las campañas de Atapuerca desde 2007 y las primeras veces te impone, pero llega un momento en el que lo normalizas. Aún así, es cierto que es un trabajo muy gratificante y que siempre trae novedades e ilusión por saber qué se descubrirá esa vez, y qué tendrás en las manos”, celebra.

“Sigue siendo emocionante cada año y siempre tienes ganas de volver. Y cuando aparece algo importante siempre es una fiesta y algo especial. He dado alguna charla en mi antiguo colegio y los niños flipan. Es superchulo hablar con ellos”, comenta Noé.

El aliciente de participar en tantos descubrimientos que aún están por llegar y la pasión por ayudar a conservar los vestigios de nuestro pasado que ambos comparten les mantienen en una carrera profesional no exenta de dificultades y con mucha inestabilidad. “Hay muy pocos sitios en los que trabajar y enlazas becas y contratos durante años. También tienes que estar lejos de tu casa y de tus amigos, pero tiene un enganche, una parte muy viciosa”, admiten entre risas.

A Elena la fascinación por las excavaciones le surgió antes que a Noé, ya desde niña: “Me gustaban los bichos, los huesos y los dinosaurios, pero también el mundo del arte. Y tenía una prima mayor que se dedicaba a la arqueología y que me habló de una nueva carrera de Restauración que de alguna manera mezclaba las dos cosas. Antes de entrar en la Escuela de Pontevedra estuve en un yacimiento madrileño, el Cerro de los Batallones, para comprobar si me gustaba y ya me quedé enganchada. El mundo de la paleontología me entró por las venas”.

Noé tenía 17 años cuando pisó su primera excavación de la mano de su padre, con experiencia en didáctica de la arqueología, y acabó desechando su idea de convertirse en zoólogo. “Me convenció de estudiar Restauración. La conjunción de diferentes disciplinas, química, biología, arte o historia, me pareció muy atractiva y allí fuimos”, relata.

Elena acabó sus estudios en Pontevedra en 2008 y fue seleccionada por una escuela taller de restauración y conservación de material paleontológico de Teruel vinculada a los dinosaurios. Después volvió a Galicia para estudiar en la UVigo un máster en Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles. Y, al mismo tiempo, comenzó a tener contratos en el IPHES, con los que ya había trabajado en excavaciones.

Noé se graduó en la escuela pontevedresa en 2017 con un trabajo sobre los huesos del yacimiento de A Lanzada y participó en otros proyectos arqueológicos gallegos como el castro de Ribadumia o el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Entró en contacto con el IPHES en Atapuerca y decidió marcharse a Tarragona para cursar un máster de dos años. Aprovechaba los veranos para colaborar con Adolfo Fernández, de la UVigo, en la Cibdá de Armea (Allariz) y en su laboratorio de Ourense, además de trabajar con él en el campamento romano de Sobrado dos Monxes. Y en 2021 consiguió una beca de formación de la Generalitat para iniciar su doctorado.

Gracias a su tesón y a sus esfuerzos por forjarse una carrera, ambos trabajan en los yacimientos más importantes de nuestro país. “Atapuerca es un referente y un emblema no solo por su valor arqueológico, sino también por su tamaño y la cantidad de recursos humanos y materiales que mueve. Hace mucha ilusión participar ahí”, reconoce Noé.

“La cronología de sus yacimientos cubre toda la Prehistoria. Y a nivel de conservación y restauración también son muy importantes los de Camps del Ninots en Girona, donde los restos están en conexión anatómica, y el Barranc de la Boella en Tarragona. Son de los que más esfuerzo necesitan de nuestra área”, destaca Elena, que, a igual que Noé, forma parte del comité organizador de la próxima II Reunión on line sobre Conservación y Restauración de Hueso del IPHES.

Por si sus trayectorias profesionales no fuesen lo suficientemente intensas, también explotan su parte creativa. Elena hizo un ciclo superior de joyería artística y sus creaciones formarán parte hasta marzo de la exposición Madre Natura, dentro del Madrid Design Festival. Su obra une sus dos facetas para reflexionar sobre la vida, la reutilización y la muerte. A partir de huesos regurgitados por aves rapaces construye joyas con forma de nidos. “Es una válvula de escape para la creatividad que no podemos tener como restauradores. Es una forma de romper las reglas del trabajo”, reflexiona Elena.

Noé, por su parte, colabora con entrevistas y artículos para la plataforma digital Iamrap: “Desde pequeño me gustaba escribir y pintar. De adolescente me metí en todo el mundo del rap y el hip hop y bailé muchos años. Me daba pena tener apartado todo esto y acepté la propuesta de esta web especializada que es bastante importante. Me mola mogollón”.

Hace apenas un mes, los dos regresaron a la Escuela de Conservación de Pontevedra para impartir un seminario y orientar a los alumnos que quieran seguir sus pasos. “Fue más una charla, muy de tú a tú. La posibilidad de dedicarte a esta profesión es algo que no suelen contar en los institutos y está bien hablar sobre ello. Y además volver a la escuela y encontrarte con los profesores siempre es un placer porque es muy acogedora y el trato con ellos muy cercano”.