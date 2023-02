La UVigo y la Diputación otorgaron ayer los premios GirlGeekCovid a cuatro estudiantes de excelencia en áreas tecnológicas y científicas que contribuyen a “romper barreras” e incrementar la presencia de la mujer en ámbitos “fundamentales” para “la construcción de una sociedad avanzada” e igualitaria. La presidenta provincial, Carmela Silva, y el rector Manuel Reigosa entregaron los galardones durante un acto en el que quedó patente, a través de la propia experiencia de las galardonadas, la necesidad de referentes que animen a las jóvenes a elegir carreras STEM.

“Son imprescindibles para a toma de decisións. Estamos perdendo talento e ademais son profesións con alta demanda. O camiño segue estando cheo de dificultades pero tamén de xente valente que o transita”, destacó Silva tras enfatizar que las alumnas tienen “notas extraordinarias” en Matemáticas en el colegio y el instituto, pero después descartan los estudios tecnológicos y científicos y optan por los relacionados con los cuidados.

La presidenta de la Diputación también anunció que los premios en su cuarta edición cambiarán su nombre actual al de GirlGeekPower.

Por su parte, Reigosa destacó el “esforzo” que realizan la Universidad y la Diputación por “cambiar a sociedade” junto con las premiadas y todas las promociones que salen cada año “con forza” de las aulas.

También se refirió a la importancia de contar con referentes, que ayudan “a non dar un paso atrás” en los avances hacia la igualdad y animó a las premiadas, si continúan su carrera dentro de la UVigo, a utilizar la “medida estrela” de su mandato: la reducción de la docencia tras la maternidad.

El rector reconoció el “importantísimo sesgo” de género que existe en la matrícula de Ingeniería Informática, pero recordó que en Aeronáutica e Inteligencia Artificial la proporción de alumnos y alumnas es casi similar.

Aún así, las mujeres solo suman el 32% en el ámbito científico y tecnológico, lo que justifica “medidas positivas” como los premios entregados ayer, que animan a quienes lo reciben a seguir “luchando” por sus sueños. Así lo manifestó la alumna de Biología Iliana Durán, ganadora del accésit en la rama de ciencias. “Todos juntos podemos lograr que el mundo sea un lugar más justo”, animó.

“Con estos premios estamos facendo que as nenas no futuro estuden estas carreiras”, subrayó Esther Lago, estudiante de Química y ganadora del primer premio en Ciencias, que también se acordó en su intervención de “todas as científicas que abriron o camiño” y agradeció el apoyo de su familia para estudiar lo que le gustaba.

En el mismo sentido se expresó Laura Núñez, accésit en la categoría de Ingeniería y alumna del máster de Industriales. “As mulleres podemos ter éxito e somos totalmente necesarias en todos os ámbitos”, añadió.

Henar Mariño, ganadora del primer premio y estudiante del máster de Ingeniería de Telecomunicación, agradeció el ejemplo de su madre y su hermana, “dúas enxeñeiras incribles”, así como los “valores de igualdade” inculcados en su familia. “É unha gran iniciativa non só recoñecer o esforzo, senón tamén reivindicar o traballo das mulleres en STEM”, apuntó.