Nos convocó Luz a su casa, esa que mira al mar de A Laxe, solo para un tentempié para gloria de sus fogones; se lió y lo que debía empezar a la atardecida comenzó a la noche y, donde debía de haber un picatorio sin más, lo hubo con patés, fiambres encurtidos... pero para pasar luego a la mesa y hacer frente a unos purés pensados para poner al paladar en el cielo, unas carnes exquisitamente salseadas y unos postres de dulce pecar cuyos platos embaulamos con gazuza germánica, como dirían nuestros antiguos. Y es que la anfitriona, Luz María Durán, Luznena para los íntimos, nos convocó a unos cuantos amigos de antigüedades y latines de la vieja guardia del periodismo, gente que vio en la música de los finales 60 a Santi Ferragud tocando en Los Temples o a Beny Fernández ganando rallyes allá por los 70, gente que comenzó con linotipia y Olivetti, recién abandonadas las palomas mensajeras. Allí estaba Ánxel Vence, codo con codo con otro ángel pero Xesteira, muy cerca de Luis Piñero y dos damas con las que, a pesar de estar en nuestras vidas, anduvimos con cuidado porque ya se sabe que es fuerte el poder maléfico de las hembras diga lo que diga el Me Too: Esperanza y Patricia. Aprovechamos que casi nadie nos oía para hablar mal de las instituciones, jerarcas y hasta de los amigos .Y con un champán final templamos los espíritus.

Mariano Marcos, un año ya

Se cumple un año –me lo recordó su hija Gloria– desde que, con pesar, vimos marchar para siempre a Mariano Marcos Avalo, que nos dejó sin ese espíritu suyo animoso y bienhumorado, su pipa como parte inseparable de su rostro y sus humorísticos dibujos. Repito que perdimos al autor del exconxuro da queimada, a un poeta, a un dibujante gráfico... pero sobre todo a un tipo jovial, amigable, siempre sonriente y nunca inactivo. Mariano nació en A Pobra do Caramiñal aunque vivió siempre en Vigo, y allí compartió pupitres con Ramón Allegue Padrón, el portero y Franco Cobas, trío del que solo queda Franco ¡Viva Franco!

Diz, a los 90 de caminata

Del pintor Secundino Diz hablo aquí más de una vez, pero es que no puedo reprimirme ante el asombro que me causa. Le llamé para comer y conocer su última obra con esa técnica llamada pixelismo. Pues no podía venir el artista, con sus 92 años, porque había quedado a las 10 de la mañana con una dama para hacer una caminata por el curso del río Sabina, desde Mondariz hasta la Franqueira. Comerían a la vuelta y no creía llegar a Vigo hasta las 9 de la noche. Fuma, bebe, duerme poco, baila si le dejan, pinta, escribe poesía ... y es nonagenario.