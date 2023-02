El arte de retratar la vida en las calles gallegas

Fue una de las ciudades que más disfrutó recreando sobre el papel, especialmente, porque descubrió un Vigo diferente, un Vigo que iba mucho más allá de la Alameda y de los majestuosos edificios que coronan el Ensanche. El pintor lucense Eduardo Baamonde se dejó seducir por las estrechas calles que pueden recorrerse por el Casco Vello, las pequeñas casas y tabernas antiguas que transportan al visitante a otra época, a los humildes orígenes de una ciudad que evolucionó muy rápido en un breve lapso de tiempo, y reconoce que su cuaderno de “urban sketch” vigués fue uno de los que más éxitos tuvo entre el público.

El profesor, dibujante, ilustrador y pintor Eduardo Baamonde presentará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, su último proyecto editorial, “Almacén de Fábulas” , en la biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo (EMAO). El artista mostrará cómo se embarcó en esta aventura con el principal objetivo de dar a conocer su trabajo como dibujante urbano y en la presentación también estará acompañado del profesor de dibujo artístico de la EMAO Federico Fernández.

El artista explica que “gocei moito debuxando ese Vigo máis recóndito. O caderno dedicado a Vigo leva moitos anos xa funcionando moi ben, pero sempre me pasa que cando remato un, logo volvo pasar por esas zonas que debuxei e sempre penso: por que non pintaría este edificio? Pero é lóxico que cando volves a eses lugares teñas perspectivas novas e un mesmo edificio pode cambiar dependendo da luz que recibe de mañá ou de tarde, se é inverno ou verán, pero é algo que forma parte do feito de pintar ao aire libre e tamén da nosa visión, de que nunca estamos de todo satisfeitos co que facemos”.

Baamonde se define como un “debuxante infatigable que sae á rúa sempre acompañado dun caderno e unha caixiña de acuarelas”. Por su pasión por esta técnica fue seleccionado para exponer en las ediciones de 2022, 2016 y 2022 de la Biennale de Carnet de Voyage de Clermont Ferrand e invitado a participar en varias ediciones del Festival des Aquarellistes de Bagnols-en-Beaujolais. Este artista gallego recuerda que cuando el catalán Gabriel Campanario popularizó el hecho de plasmar la atmósfera de las ciudades, su patrimonio arquitectónico y la vida en ellas a través de un boceto rápido, “eu pensei: eu levo facendo o mesmo dende hai tempo! E a partir de aí comecei a relacionarme cunha serie de profesionais que levaban a cabo este mesmo traballo, que era o de debuxar na rúa, cando agardas por un tren ou na sala de espera do médico, por exemplo. Así foi como empecei a conectar cunha comunidade de artistas internacionais e medrando o meu interese por plasmar a vida nas rúas das cidades que visitaba. Ademais de Vigo, debuxei tamén Santiago, A Coruña, O Camiño Norte, O Camiño Primitivo, A Mariña de Lugo, A Ruta Pardo de Cela, O Salnés, O Grove, Pontevedra, Lugo, Ribeira Sacra, Ourense ou Cambados, que é onde vivo e é un dos lugares nos que máis debuxei”.

Eduardo Baamonde señala que pintar al aire libre a veces tiene inconvenientes, porque dependes del tiempo y de muchos factores, y en la jornada de hoy mostrará en la EMAO sus cuadernos de viaje originales y también los editados para analizar el salto de unos a otros.