La huelga de letrados de la Administración de Justicia ya ha superado las dos semanas y, por ahora, no tiene visos de solución. Pese al tiempo transcurrido, no perdió fuelle. “Nos sentimos fuertes”, resume Estefanía Ave, letrada judicial en Vigo y perteneciente a la UPSJ, una de las tres asociaciones convocantes. De hecho, los datos que manejan es que el seguimiento en la provincia de Pontevedra está siendo de un 75 %, superior al de los primeros días. “Hay compañeros que al principio no secundaron el paro pero que ahora sí que lo están haciendo”, revela esta profesional.

Ayer un grupo de letrados judiciales de Vigo se concentraron ante la Ciudad de la Justicia y celebraron una asamblea para valorar los últimos movimientos a nivel autonómico y estatal. En Galicia, afirman, la Xunta “se está haciendo eco” del problema y, destacan, “ya hay interés a nivel parlamentario para abordar la cuestión “. El paro ya motivó la suspensión en Vigo de centenares de juicios, junto a otras diligencias como tomas de declaraciones, y mantiene bloqueados los pagos o la notificación de todo tipo de resoluciones en los juzgados cuyos letrados secundan la huelga. “Estamos a la expectativa de si el Ministerio de Justicia tiene la voluntad de arreglar el conflicto; por nuestra parte, el paro seguirá mientras no haya diálogo o soluciones a nuestras demandas”, resumió Estefanía Ave sobre el sentir general de los profesionales en huelga.