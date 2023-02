Me leí en tres revolcones el libro de Santiago Ferragud Todo chega desde o mar. Mi más cálido aplauso a este vigués del 49 que se estrena en la novela con este trabajo en que la ficción se nutre de una inmensidad de datos sobre la historia de Vigo. Ferragud elige varios momentos históricos de la ciudad, con cuyos trazos dibuja su personalidad sociológica y con algunos de los cuales me sentí muy vinculado, (el Grapo, el movimiento obrero, Baena, la movida... ) porque nutrieron mi vida personal o periodística desde sus comienzos. No menos placentera e instructiva es la lectura de otros episodios históricos como el de la ocupación de los franceses o la peste. Cité la movida musical ( artística, literaria...) de los 80 pero yo conocí a Ferragud en otra no menor aunque menos publicitada, la de los 60, toda una explosión grupal de la que él formó parte como fundador de Los Temples, así como ahí por 2011 instigó la formación de Xardín Desordenado con músicos grandes como su yerno, Isaac Garabatos. Aquí tenemos a un vigués de sensibilidad exquisita, (la que heredó su hija Ruth), que conoció en lo laboral desde el mundo de los astilleros al funcionarial, pero que siempre estuvo tocado por el aliento de lo artístico. Yo recomiendo encarecidamente a cualquier vigués la lectura de su libro, que tiene un luminoso prólogo de Manuel Bragado y cuyo personaje central trabaja en FARO en los mismo años que yo lo vivía por dentro y por fuera ocurría todo lo demás. Sabe muy bien de lo que habla (y escribe).

Y Humanidades, una expo que hay que ver en lo de Beny Si Ferragud nació en el Vigo de 1949, a Beny Fernández lo trajeron en el de 1950, pero yo conocí al primero como músico en su tiempo libre y al segundo como uno de los corredores de rallies más nombrados de Galicia en los 70 y 80, luego empresario en la automoción de firmas guay del Paraguay. Los dos vivieron similares impactos de juventud porque son coetáneos, pero Ferragud, ahora que está jubilado, se vuelca en la música y la literatura, y a Beny Fernández le dio por abrir una galería de arte, Espacio Beny (Dr. Cadaval, 27) que se ha convertido en puntera en Vigo. Traigo a Beny, que el sábado será protagonista de otro de los “Retrato augustos” que nos hace el fotógrafo vigués Augusto Rodríguez, porque su galería da inicio hoy a la programación del año con la exposición “Humanidades”, en que cuatro artistas de emergente pero notable currículum (Beatriz Ansede, Julia Barreiro, José Perozo y José Miranda) presentan otras tantas aproximaciones a lo humano. Pintura y escultura con diferentes estilos y propuestas y una inauguración con cóctel a partir de las siete de la tarde de hoy.