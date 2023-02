Los hay en el centro, pero también en Bouzas, Candeán, Teis, Lavadores, Casablanca o As Travesas. Los edificios en venta en el municipio olívico están repartidos por gran parte de su geografía. Suman unos 180, según los datos aportados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi). Son en torno a 30 más que hace dos años. ¿Por qué? El presidente de ambas entidades, Benito Iglesias, relaciona este incremento con la subida de su valor por la falta de suelo edificable a la espera de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la elevada demanda de vivienda tanto vacacional como residencial en alquiler o propiedad y la opción de beneficiarse de fondos de la Unión Europea para la rehabilitación. Añade la merma de la seguridad jurídico-urbanística mientras no se logra el OK definitivo de la revisión del PXOM: por ejemplo, que un terreno para un bloque de ocho alturas pase a tres.

La patronal inmobiliaria concreta que el precio del metro cuadrado (m2) de los edificios que están en venta en la ciudad viguesa para reformar o rehabilitar alcanza los 1.350 euros, 150 más que hace dos años, guarismo que varía para cada propiedad en función de su ubicación, tamaño y estado, principalmente. Destacan, por número, en el centro-Areal, donde hay 60. Vigo es la ciudad gallega con la cifra más elevada de inmuebles de este tipo disponibles, pero no con el coste más alto. Le supera Santiago de Compostela, con 1.700 euros el metro cuadrado de media en 40 edificios en venta. En A Coruña, hay 60 a 1.300 euros el metro cuadrado. En Pontevedra, 25 a 1.300 euros. En Lugo, 70 a 875 euros. En Ourense, 120 a 1.000 euros. Y, en Ferrol, 90 a 450 euros el metro cuadrado. En la provincia de Pontevedra, hay unos 300 -por lo que Vigo reúne más de la mitad de los disponibles- a 1.000 euros el metro cuadrado. Casi 21.000 vigueses necesitan viviendas de protección en alquiler por falta de recursos El abanico de edificios en venta en Vigo es amplio y variado. Fegein y Asemi estiman que un tercio son de la banca, fondos de inversión y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como banco malo). Hay inmuebles en mal estado por menos de 100.000 euros que necesitan una reforma integral, pero también otros con un altísimo valor arquitectónico, como el Edificio Mülder, en el cruce de Montero Ríos con Pablo Morillo, que se ofrece por casi 3 millones de euros. En el medio, decenas y decenas de propiedades variopintas tanto de coste como de emplazamiento, salud y características: una construcción en A Salgueira de 345 m² de tres plantas por 300.000 euros, otra en López de Neira de 620 m2 y tres plantas por 690.000 euros o una tercera en el Casco Vello de 400 m2 y dos plantas por 850.000 euros. Benito Iglesias pone en valor la importancia de rehabilitar y reformar el parque arquitectónico, “sea cual sea su estado y ubicación”. “Es lo mejor de lo mejor que le puede suceder a una ciudad. Oporto es el mejor ejemplo de ello. Significa no dejar guetos urbanos y contribuye a la recuperación patrimonial de la calle o el entorno”, destaca, a la vez que indica que la compra de edificios pequeños y en el Casco Vello se vincula, sobre todo, con su posterior inclusión en el circuito de viviendas vacacionales, que “irán a más” en la urbe olívica. “El efecto Xacobeo se está diluyendo, por lo que los ojos se ponen todavía más en Vigo en el aspecto turístico. Según las cifras de la patronal, en los últimos tres años, se han rehabilitado o se están aún rehabilitando 65 edificios en el municipio vigués, de los cuales 40 necesitaron una demolición. El PXOM mejorará el rostro de Vigo con casi 876,7 millones El representante de Fegein y Asemi subraya que la compra de edificios es la salida que encuentran tanto los pequeños inversores como los grupos para invertir en vivienda. “No hay prácticamente suelo a la venta en Vigo y el poco que existe está a precios cuya repercusión en el precio de las viviendas es inasumible en ciertos casos”, apunta antes de concretar que también están disponibles terrenos grandes y complejos a los que solo pueden aspirar determinados Fondos de inversión. “Comprar edificios de pocas alturas para rehabilitar o reformar es la opción que más se está utilizando para quitar viviendas al mercado”, argumenta. La mitad de las licencias que emite el Concello son para reformas La mitad de las licencias que emite el departamento de Urbanismo del Concello de Vigo son para dar el visto bueno a proyectos de rehabilitación. Lo pone en valor el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias. Y es que, como explica el representante de la patronal, hasta que no se apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, el desarrollo del suelo para la construcción de vivienda nueva está “estancado”. “Es una gran noticia que se esté apostando por la rehabilitación y reforma de edificios”, indica Benito Iglesias sobre un campo que goza de buena salud en Vigo gracias, además, a la existencia de fondos europeos para llevar a cabo trabajos de renovación de inmuebles con el ambicioso objetivo de reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizar y bajar la demanda de calefacción y refrigeración como mínimo un 7%. Los agentes sociales demandan cooperación entre Xunta y Concello para aprobar el PXOM El gobierno local tiene el “absoluto compromiso” de que se aprobará el PXOM de forma definitiva este año. La condición que establece la ley para que el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) no decaiga antes de la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral es que la aprobación provisional de la revisión del principal documento urbanístico se realice antes del 11 de junio de 2023 –teniendo en cuenta la ampliación de los plazos por la suspensión de los plazos administrativos obligada por la pandemia del COVID–.