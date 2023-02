Dejó Vigo a los 16 años, hace ya 40, y regresó en julio para establecerse junto a los suyos, la familia Álvarez Basso, de los recordados Darío Álvarez y Gisela Basso. Hablo de Carmen Álvarez Basso, hermana del artista y profesor en Artes e Oficios Darío A. Basso, de Carlota A. Basso, primera directora del Museo Marco y de María Gisela A. Basso (Sergas), que vuelve ya pensionada y con la rica experiencia de sus largos trabajos en organizaciones internacionales, sea para las Naciones Unidas en procesos de paz en Centroamérica o en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Llega por tanto Carmen con un incomparable bagaje biográfico (que incluye su matrimonio con un legendario comandante de la guerrilla salvadoreña) y un singularísimo conocimiento de las relaciones entre países y personas en conflicto. Una experiencia fronteriza, como las de su actividad pero de salud, , el cáncer, de la que es superviviente, le motivo a dar otro enfoque a su vida y tras jubilarse se formó como Coach de Vida y experta en Nueva Longevidad (ojo, llegan al retiro los Baby Boom), sobre lo que está escribiendo su próximo libro, La nueva longevidad. De algo así trata el simposium “Envejecimiento creativo” que podréis escuchar (18 h.) en Faceboolive weelconnectedespañol, en el que ella entrará a las 19,20. . Ya vive Carmen en Vigo. Bienvenida, Carmen.

Si quieres huir de relaciones tóxicas, oye a Paula Muñoz

Carmen Álvarez Basso conoce muy bien, porque eso ha sido parte de su trabajo, las relaciones tóxicas en conflictos de guerra y negociaciones de paz entre países, pero de otras relaciones tóxicas, más inmediatas, las que puede haber entre parejas va a hablar hoy la viguesa Paula Muñoz. Será a las 19,45 en el Círculo de Empresarios de Galicia (G. Barbón, 104) y allí presentará su libro Adiós a las relaciones tóxicas, que quiere ser un libro para que la gente viva la vida que merece y tratar cómo nos condicionan mitos y creencias sobre el amor. Se ve que Carmen es mujer animosa y optimista, porque no es cosa de fácil arreglo esa toxicidad, si no sales corriendo a tiempo. De eso trata mi admirado Walter Risso, superventas, en su Manual para no morir de amor.

Historia de nuestros tranvías

Pena no haber podido asistir ayer en la galería Maraca de Dr. Cadaval 1 a la presentación del libro Tranvías eléctricos de Vigo. A compañía que vertebrou Vigo, de David Amoedo e Iria Vergara e ilustrado por Davida. Yo sabía de la publicación hace ocho o nueve años de Tranvías de Vigo en el recuerdo, que compusieron el historiador Antonio Giráldez y el admirable ilustrador gráfico Evaristo Pereiro. También usé alguna vez los datos de un trabajo anterior muy bueno creo que fin de carrera sobre la misma materia de una viguesa cuyo nombre no recuerdo. El que presentaron ayer David e Iria es un recorrido por la historia del tranvía en nuestra ciudad, desde los primeros proyectos a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Habrá que leerlo.