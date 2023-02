Las protectoras se llenan de perros de caza abandonados y desnutridos

La temporada general de caza en Galicia llegó a su final el 6 de enero y, como suele ocurrir cada año durante estas fechas, esto tiene una consecuencia de la que no se suele hablar: el abandono masivo de los perros que los cazadores utilizan para su actividad. Fe de ello dan las protectoras de animales de la ciudad, que están absolutamente repletas de perros que los batidores de montes han abandonado porque ya no les sirven. Lo peor ya no es que los dejen a su buena suerte, sino que llegan en un pésimo estado.

“Pasan muchos años en el monte y cuando los abandonan están ya muy mal. Nosotros tenemos muchos y cuando los encontramos sufrían de desnutrición, tenían garrapatas, una delgadez extrema, problemas psicológicos muy graves...” explica Ana Iglesias, responsable del refugio de animales Tú eres nuestra ayuda, ubicado en el entorno de Castrelos. Según explica Iglesias, los “descartes” de caza que llegan al refugio lo hacen por dos motivos: o bien precisamente porque los animales llegan a una edad que ya no le son útiles a los batidores o porque estos usan tantos perros durante esas batidas, que si se les pierde uno no se molestan en buscarlo, así que acaban perdidos. Los animales acaban en el refugio porque los encuentra gente que está paseando y pasa el aviso a los voluntarios de la protectora. Aunque la mayoría son podencos, los perros de caza por excelencia, a las protectoras están llegando canes usados por batidores de muy distintas razas y de edades de todo tipo, desde muy mayores hasta de apenas unos años. Algunos llegan con evidentes síntomas de maltrato o con enfermedades que en ningún momento han sido tratadas. Esta circunstancia llega además después de que el pasado domingo en la ciudad se produjese una manifestación en el centro convocada por la plataforma No a la caza con perros que argumenta que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal supone discriminar a los perros por la actividad que ejerzan, lo que supone un “retroceso y puro racismo obsoleto”. En ese sentido, los convocantes consideran que no tiene ningún sentido que unos perros queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. “Una ley debe ayudar a avanzar a una sociedad y no mantenerla impune a las injusticias”, apunta la organización en un comunicado. Hay que tener en cuenta además que muchos de los refugios que se hacen cargo de los animales no cuentan con ningún tipo de subvención. Tú eres nuestra ayuda, uno de los más activos en Vigo, se autofinancian con su programa de socios o con su iniciativa de apadrina un perro, además de diversas actividades solidarias. Y sobreviven a base de ello. Y solo con eso consiguen siempre atender a todos los animales de los que se hacen cargo, sufragando los gastos de alimentación y veterinarios que hacen falta.