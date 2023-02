Veinticinco médicos de Primaria se jubilaron en 2022 frente a los 42 que pidieron prórroga

El déficit de médicos en las listas de contratación de Atención Primaria es el gran problema al que se enfrenta la Consellería de Sanidade. Viene desde hace tiempo y tiene difícil solución a corto plazo. Desde San Caetano reclaman al Gobierno que amplíe las plazas MIR y flexibilice las unidades docentes para poder formar más médicos. Pero, de acceder, esta solución tardará en dar frutos. Un tiempo que no tiene Galicia, la comunidad con una mayor falta de estos profesionales en los próximos tres años, según cálculos del Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz. De ahí que, como medida paliativa inmediata, apueste por ampliar hasta los 72 años la edad hasta la que estos profesionales pueden prorrogar su retiro.

Pero, ¿cuánto aliviará esta medida? La respuesta es difícil ya que depende de la voluntad de cada médico y sus circunstancias personales. Como referencia están los datos de prórrogas que está concediendo el Servicio Galego de Saúde. Según un informe oficial al que ha tenido acceso FARO, hasta noviembre de 2022, en el Área Sanitaria de Vigo se concedieron un total de 38 prórrogas a profesionales de Medicina de Familia (33) y de Pediatría (5) y se denegó una –a un médico de familia en Teis–. En esa fecha, se estaban tramitando otras tres. En total, son 42 los facultativos que solicitaron continuar.

Frente a ellos, 17 médicos de familia y tres pediatras se retiraron en los diez primeros meses del año y la Administración tenía previsto otros cinco –cuatro de adultos y uno de niños– hasta finales de año.

Las prórrogas se renuevan cada año, así que en esta cuarentena hay nuevas solicitudes, pero también revisiones. Así, los que ya han superado la edad de jubilación representan rondan el 8 o el 9% de los facultativos que trabajan en las consultas de Atención Primaria, según cálculos estimados efectuados sobre la Memoria del Área Sanitaria de Vigo de 2021 –específica que hay 76 pediatras y 445 médicos de familia, 377 de estos últimos en los centros de salud–.

El jefe del centro de salud de Teis es uno de los que se resisten a colgar la bata. Ha prorrogado ya tres veces. Y así seguirá mientras se lo permitan y “el cuerpo aguante”. “Me siento todavía joven y me veo con ganas”, señala y añade que le da algo de “vértigo” verse en casa. Pero tiene claro que, si le supusiera “un sobreesfuerzo pesado, lo dejaría”.

Destaca que son tres los principales motivos que le hacen continuar: “mis pacientes, mis residentes y las guardias”. “Si me cambias de cupo, no sé si seguiría”. Tampoco quiere dejar colgados a los médicos que se están formando con él. Y lo que le quita la monotonía y pone algo de adrenalina a su profesión son las guardias en el PAC, una tarea que a los facultativos de centros de salud no suele gustar. “Los compañeros no lo entienden, pero a mí me gusta ese cambio total de enfocar la consulta: resolver cosas que no estás acostumbrado y en poco tiempo”. Eso sí, reconoce que cada vez ven más patología parecida a la de la jornada ordinaria por la saturación en Primaria. También está preocupado por el aumento “poco a poco” de la demanda en las consultas. “Estando todos los profesionales, en condiciones normales, veíamos a 30 y tantos pacientes, ahora lo normal son 40 y muchos”, detalla y defiende: “Teníamos que estudiar bien qué está pasando”.

En el extremo contrario, otros médicos de Primaria están solicitando jubilaciones anticipadas, según confirma Susana Aldecoa, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). “Aunque no todos los centros son iguales, hay compañeros que no llegan”, explica. Aboga porque la Administración ofrezca más “flexibilidad” en las prórrogas de actividad. “Si se puede adaptar la jornada y, a lo mejor, hacer menos horas o se cambian las tareas, a lo mejor sí hay más gente que se anima a prorrogar”, plantea. Señala que deberían ser los jefes de servicio los que tuvieran las competencias para adaptar estos puestos, porque son los que mejor conocen a sus trabajadores y las necesidades del centro.

Poco más de hora y media desde el diagnóstico del infarto hasta que se trata el origen

Una hora y 37 minutos. Ese es el tiempo que pasa desde que se realiza un electrocardiograma a una persona con un infarto y se le abre la arteria que lo está provocando. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, destacó ayer que se ha reducido el tiempo de atención “a mínimos históricos”. La Sociedad Española de Cardiología pone su indicador de calidad en dos horas, según la Xunta.

El titular de Sanidade facilitó ayer estos datos en su intervención telemática en la inauguración del IV Simposio Innova Vigo, que ayer se inauguró en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Son cuatro jornadas que sirven como punto de encuentro para el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional. Están organizadas por el Servicio de Cardiología del Chuvi, la Fundación Interhospitalaria de Investigación Cardiovascular (FIC) y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), bajo la dirección de los doctores Andrés Íñiguez Romo y Víctor Jiménez Díaz.

La cita está dirigida tanto a cardiólogos como a otros profesionales sanitarios interesados en este ámbito. Los objetivos pasan por actualizar el avance de conocimiento en patología cardíaca, conocer las innovaciones que de verdad añaden valor y exponer los resultados de proyectos de gran impacto. Comenzó ayer con sesiones sobre imagen y arritmias. Continua hoy con Cardiología intervencionista, riesgo vascular y rehabilitación cardíaca. Mañana abordarán cuidados cardiológicos agudos y el jueves, farmacoterapia insuficiencia.