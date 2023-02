Regeneración capilar, pelo a pelo

Fue durante la pandemia del COVID cuando empezó a detectar una importante caída del cabello, especialmente en la zona frontal, y, aunque comenta que no era una situación que le estuviera generando ningún problema psicológico, sí reconoce que es una persona que se preocupa por su imagen y que no le gustaba “verse así”. Carlos Mosquera no cuenta con antecedentes de alopecia en su familia y atribuyó la pérdida de pelo al estrés vivido en aquellos meses, puesto que trabaja en el ámbito sanitario, además de a la edad, y es por esto que decidió recurrir al servicio de Dermatología del Hospital Ribera Povisa para encontrar una solución. En la Unidad de Alopecia, de la mano de la doctora Iria Montero, dio comienzo un tratamiento oral, pero poco tiempo después, dicha profesional le mencionó que otra alternativa en su caso particular sería optar por el trasplante, puesto que el centro hospitalario lo había incorporado a su catálogo de servicios en septiembre del año pasado, y Carlos asegura que “cuando conocí esta posibilidad, no dudé, y me animé a hacerlo”.

Esta semana se cumplirán 15 días desde que este vigués pasó por quirófano y horas antes de entrar indicaba que “en mi caso, no tengo una calvicie total, pero es cierto que perdí mucho pelo en muy poco tiempo, por lo que para recuperarlo no hay otra manera que no sea el implante capilar. Antes tenías que irte a Turquía para hacer este tipo de intervenciones, pero a mí me merece mucha más confianza y tranquilidad poder hacerlo en un hospital nuestro”, dice Mosquera, quien tendrá que esperar ahora unos seis meses para empezar a constatar los resultados. Es precisamente un semestre el tiempo que está a punto de cumplirse desde que los profesionales de Povisa llevaron a cabo el primer trasplante capilar en sus instalaciones mediante la técnica FUE (Follicular Unit Extraction), un procedimiento por el cual se extraen unidades foliculares de forma individual de una zona donante, para su implantación en la zona afectada por la alopecia. Sergio Fandiño fue el primer paciente en someterse a este novedoso tratamiento en el hospital vigués y afirma que “la intervención fue larga, pero una maravilla. Tras el posoperatorio te recomiendan unos días de reposo y tienes que llevar a cabo unos cuidados mínimos como no rozar la cabeza con nada, echarle agua con un cazo, pero muy despacio, no frotar la zona y no echarle jabón. En la última revisión que tuve en la consulta ya comprobaron que están empezando a salir los pelos más pequeñitos. Estoy muy contento”. Al igual que Carlos, Sergio se decantó por el implante capilar por motivos estéticos y señala que “muchos me decían que en Turquía era una lotería, mientras que aquí ya el estudio inicial te lo hace un dermatólogo, te da otra confianza y otra seguridad, así que me decidí por hacer la operación en Vigo”. El proceso del trasplante Desde que Ribera Povisa puso en marcha este servicio en Vigo el pasado mes de septiembre, los profesionales ya han ejecutado seis trasplantes capilares. No obstante, la dermatóloga Iria Montero explica que “hay mucha demanda, pero no cualquier tipo de alopecia es apta para el implante, porque no todos los pacientes cumplen los requisitos. Muchos optan por irse fuera y luego, con el paso del tiempo, están peor, de hecho, nos llegan muchos que han tenido problemas en clínicas de fuera”. En este sentido, la doctora Montero apunta que la alopecia más habitual es la androgénica y que lo aconsejable es que los pacientes tengan entre 30 y 60 años. En cuanto a la operación, la dermatóloga indica que “ahora podemos completar en Vigo un proceso que antes no, se lleva a cabo en un quirófano con todas las garantías y lo que hacemos es, de acuerdo con el paciente, diseñar un dibujo para el trasplante, le rapamos la cabeza y de la zona posterior, que siempre suele ser la donante, retiramos los folículos que posteriormente clasificamos; luego hacemos agujeros en la zona receptora para ir introduciendo los seleccionados uno a uno. Es una cirugía puede alcanzar las ocho horas”.