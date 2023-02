Estoy oyendo al grupo vigués Zona Cero con admiración, no solo por la vibrante ejecución de su punk rock, que me trae recuerdos de tiempos contraculturales y sexpistolianos de los años 70, sino por la presencia en el grupo de un tipo solidario que va, como su música, a contracorriente: el batería, David Romero, cuya ocupación laboral desconozco. Mientras la mayoría de propietarios de viviendas procuran sacarles la máxima tajada (lo cual es indiscutiblemente legal porque hay libertad de precios, aunque algunos incluso trastean insatisfechos con la subida máxima del 2 por ciento); mientras con el crecimiento del turismo empiezan a proliferar esa amenaza para los barrios y los ciudadanos (que serán expulsados de los mismos ) que son los pisos turísticos, una maldición urbana, David se niega al subir el alquiler a sus inquilinos por una admirable conciencia social, a pesar de que su inmobilaria le aconsejaba subir cientos de euros más al mes. o podría convertirlo en piso turístico y multiplicarlo por cuatro. No va el sistema especulativo al que pertenecemos por esa vía, sino por la máxima obtención de beneficio, pero David Romero prefiere acostarse cada noche pensando que, con su renuncia, viviendo de su trabajo, contribuye a la emancipación de una familia. ¡Larga vida a David, a su punk rock, y a su grupo punk rock Zona Cero!

Y al destape de Ramón Ilarri, jubiloso activista cultural Tan nervioso como un adolescente que se fuese a examinar de la EBAU –me lo cuenta Félix Caballero, al que le recuerdo su libro Jesús humorista– anduvo estos días pasados Ramón Ilarri, que el jueves inauguró en el Vitruvia Café su primera exposición de dibujo y pintura. A sus setenta y tantos años ha salido del armario pero no, no con su sexualidad, sino con su antes oculta faceta artística, dando a conocer una quincena de cuadros a tinta y pastel en los que destacan las formas geométricas y el colorido vivo y alegre, con ecos de Kandisnky o Miró. Una obra que ya conocían muchos de sus amigos, a los que lleva regalando generosamente dibujos de este tipo en tiempos navideños. Ingeniero de profesión, Ramón es hijo de Ángel Ilarri, el inolvidable administrador del Museo Quiñones de León, y desde que se jubiló –¡atentos jubilatas!– viene desarrollando como voluntario una destacada labor de activismo cultural desde la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento y la Fundación Laxeiro, especialmente en dos campos: la animación a la lectura, a través de actos públicos, y la divulgación de las esculturas y monumentos públicos de la ciudad, de los que hizo un meritorio trabajo previo de localización y catalogación y a los que ahora da a conocer a través de visitas guiadas, que incluyen también los grafitis o pinturas murales de Vigo.