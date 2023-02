Cuatro propuestas optan a la recuperación del complejo de Zona Franca en López Mora

Que el corazón del complejo de Zona Franca en la calle López Mora vuelva a latir es un objetivo que está cada vez más cerca. El Consorcio seleccionó de las 11 presentadas cuatro propuestas de estudios de arquitectura premiados con galardones nacionales e internacionales para ser las finalistas del concurso que abrió para dar vida a estas instalaciones con una biblioteca, centro de negocios, de emprendimiento y de formación, laboratorio cuántico y sede de la fábrica de semiconductores fotónicos. Firman las ideas el Estudio Carme Pinós; la UTE (unión temporal de empresas) Patxi Mangado y Asociados y Pablo Menéndez; la UTE Irisarri-Piñera y Elizabeth Abalo Díaz con Gonzalo Alonso Núñez; y la UTE de José Manuel Casabella con Esteban Bonell, José María Gil Guitart y José Luis Martínez Raído. Tienen dos meses de plazo para perfilar los anteproyectos y convencer al jurado.

Los aspirantes a impulsar este espacio actualmente sin uso visitaron las instalaciones acompañados por el alcalde, Abel Caballero, y el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades. El nuevo centro, que presume de más de 18.000 metros cuadrados construidos, se ubica en la parcela situada entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas. El coste estimado de las obras de reforma se eleva a unos 19 millones de euros. “Será un referente por su contenido y reactivará esta zona. Queremos que sea un punto de encuentro ciudadano”, destacó Regades sobre una obra “clave” para el Consorcio llamada a hacer “más permeable” su entorno. El regidor olívico ensalzó la actuación, que permitirá “seguir cosiendo las heridas” de la urbe y “construir ciudad”: “Habrá tecnología, economía, estudiantes, gente mayor…”, apostilló.

Carme Pinós es Premio Nacional de Arquitectura 2021. Entre sus proyectos recientes, destacan el conjunto en el centro histórico de Barcelona que comprende la Plaza de la Gardunya, la Escuela de Arte Massana y la fachada posterior del Mercado de la Boquería. En el año 2016, fue distinguida con la Neutra Medal for Professional Excellence otorgada por la Universidad Politécnica de California en Pomona en reconocimiento a su carrera profesional y el mismo año recibió el Berkeley-Rupp Prize por su contribución a la promoción de la mujer en la arquitectura y su compromiso social. En 2012, fue nombrada International Fellow del Royal Institute of British Architects y, en el 2011, Honorary Member del American Institute of Architects. Entre sus diversos reconocimientos, también cuenta con el premio FAD de Arquitectura–Edificios de nueva planta de uso público (1991).

Irisarri-Piñera son autores del edificio-sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y la urbanización para la Plaza del Pueblo Gallego en Vigo, que obtuvo Premio Europeo de Espacio Público 2012, Premio Mies van der Rohe 2011 y accésit del Premio Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 2011, entre otros.

Elizabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez son autores de la reforma de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago, del proyecto del Edificio Faraday para la Universidad de Vigo, que obtuvo el Premio Gran de Area 2019 COAG Vilagarcía, y de la sede institucional y de I+D de la Universidad de Vigo en O Berbés, que consiguió Premio Aplus al Mejor Edificio Educativo en España, Premio de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vigo 2021 y Premio Gran de Area 2021.

Esteban Bonell y José María Gil Guitart fueron galardonados con el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea–Premio Mies van der Rohe en 1992, el Premio FAD y FAD Internacional, además del Premio Nacional de Arquitectura Deportiva 2000. Son autores del edificio institucional de la Xunta en Vigo dentro del proyecto Abrir Vigo al Mar y del Pabellón Olímpico de Barcelona, así como del Parlamento de Lausanne, que les valió la Distinction Romande d’Architecture 2018.

José Manuel Casabella y José Luis Martínez Raído son autores del Archivo Histórico Provincial de Ourense y Biblioteca Pública del Estado en el edificio del antiguo Convento de San Francisco para el Ministerio de Cultura, también del Kiosco Alfonso, por el que obtuvo el Premio COAG de Arquitectura, y la Casa del Agua, ambos en A Coruña, o del Pabellón Multiusos do Sar en Santiago. Cuentan en su haber con diversos galardones.

El ganador tendrá el derecho a ser adjudicatario del contrato de servicios posterior, cuyos honorarios totales, con el premio incluido, alcanzarán como máximo 650.000 euros.