Centenares de personas se han manifestado esta mañana en Vigo en una concentración muy concurrida por la modificación de ley de bienestar animal. Los animalistas piden que se incluya en este protección a los perros de caza y de trabajo y lo hacen bajo consignas que dicen "Perros de casa, no de caza" o "Mismos perro, misma ley".

La manifestación se ha repetido en otras 43 ciudades a lo largo de España, pero la de Vigo ha logrado congregar a un amplio número de vecinos, que acompañados por sus mascotas han atravesado la ciudad con pancartas. La campaña ha sido lanzada por la Plataforma No a la Caza con perros, que argumenta que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal supone discriminar a los perros por la actividad que ejerzan, lo que supone un "retroceso y puro racismo obsoleto".

En ese sentido, los convocantes consideran que no tiene ningún sentido que unos perros queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. "Una Ley debe ayudar a avanzar a una sociedad y no mantenerla impune a las injusticias", apunta la organización en un comunicado

Por su parte, la APDDA ha destacado en un comunicado que la manifestación de la Plataforma NAC tiene "mucha relevancia" porque se produce en unas semanas decisivas para la aprobación o no de una ley estatal de protección animal que excluye a los perros de caza y a otros animales considerados "auxiliares".