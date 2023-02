“Yo, el lamento de una flor , el eco bajo un puente, el tarareo de alguna canción pegadiza, cualquiera de tus sonrisas, las gotas de lluvia de una tarde de octubre, o el escalofrío de un pasillo a oscuras. Soy de guardarlo todo en cajitas, ser dragón en las alturas y luego bajar para contar la historia”

Con este poema ha querido presentarse –y cerrar con broche artístico su discurso– la galardonada como Galega Destacada 2021, la escritora y profesora Carmen Quinteiro Moreno, premio que forma parte de los actos del homenaje a Concepción Arenal a cargo del colectivo social y feminista Diálogos 90, que tuvieron lugar ayer en el cementerio de Pereiró y posteriormente en el Pazo de Quiñones de León, en Castrelos.

El covid obligó a suspender hasta en dos ocasiones la celebración de este último acto, y fue precisamente su adaptación y la de su alumnado a las casuísticas de la pandemia así como su especial sensibilidad con el mundo del arte y la palabra lo que sustentan este reconocimiento que la presidenta de la agrupación, Marita Vázquez de la Cruz entregó ayer a Quinteiro Montero acompañada por el alcalde Abel Caballero, la presidenta provincial, Carmela Silva, el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, el Obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza y múltiples miembros de la corporación municipal.

En su discurso, la docente, natural de Pontevedra, donde ejerce como profesora de Educación Primaria, destacó cuatro palabras que tienen un lugar destacado en su aula: arte, gracias, inclusión y persona. “A arte ten unha función sanatoria, compensatoria e socializadora. Hai outra palabra que sempre me acompaña na miña aula que é grazas, e agradece a toda persoa que chega, entra e comparte quen é e que seguro vais aportar algo o meu grupo. A palabra inclusión, porque negar a diversidad é ter unha mirada cega ante o que é a vida. E por último, persoa. Porque é moi importante que os meus nenos e nenas medren sentindo o amor por si mesmos e polo resto, que vivan como grupo e que se respeten como persoas individuais e non permitan unha desvalorización de ninguén. Porque o valen, porque o merecen”, relató Carmen Quinteiro en su intervención.

Para ella, solo tuvo palabras de admiración Vázquez de la Cruz, recordando cómo inculcó su pasión por la naturaleza a los más pequeños y cómo relativizó la dificultad del covid hasta adaptarse a ella de una manera soberbia. “Coñecendo a natureza aprenden a querela, e ao aprender a querela seguramente cando sexan máis maiores aprenderán ben o que é o cambio climático”, recordó la presidenta de Diálogos 90, quien también tuvo palabras de recuerdo y apoyo para todas aquellas mujeres víctimas de malos tratos y para las víctimas de la guerra de Ucrania.

Cerró el acto el regidor vigués, con un discurso protagonizado por la igualdad. “Quedaba unha revolución pendente, a da igualdad. Parecía que non era tan imprescindible, que non nos chegaba con tanta forza porque os que rexían o mundo non estaban implicados nesta revolución. Eran homes. Non estaban implicados na revolución da igualdad. E Concepción Arenal foi unha pioneira en lanzar o concepto do dereito da muller a esta revolución da igualdade. E hoxe aquí levantamos as nosas voces e verbas para falar deste tema”, afirmó en su discurso Caballero.

Previamente a este acto en Castrelos, el cementerio de Pereiró acogió la tradicional ofrenda floral ante el monumento funerario en el que reposan los resto de Concepción Arenal, acto que contó además con la presencia de su tataranieto Federico. Escoltada por el himno gallego, la concejala de Igualdad y Normalización Lingüística, Uxía Blanco, recitó siete de las frases cúlmenes de la poeta y autora coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento.