–En el informe de la SOG indican que los cánceres más diagnosticados en España son, por este orden, mama, pulmón, próstata y colon. En cambio, en Galicia son más los de colon y próstata. ¿Por qué?

–Son cifras estimadas porque no tenemos registro un registro de tumores. Cambia la edad de la población, puede que los hábitos o las exposiciones a carcinógenos sean diferentes... Seguramente no son diferencias muy reales.

–¿Por qué no tenemos ese registro de tumores en Galicia?

–Llevamos tiempo intentándolo. Participamos varios oncólogos gallegos en un intento hace unos años. Y ahora, en el nuevo plan oncológico de Galicia se contempla retomarlo.

–¿Por qué es importante?

–Para saber exactamente qué es lo que pasa en cada sitio. Si en una zona hay una incidencia mayor de un tumor que otro y podemos encontrar qué lo causa. También nos ayudará a distribuir los recursos en función de la necesidad real.

–¿Desde la SOG ven bien que se amplíen los tipos de cribados y la población a la que se dirige?

–Los cribados siempre tienen mucha controversia. Por un lado, en algunos de ellos sí que estás detectando en fases más iniciales y eso conlleva más posibilidades de curación. Hay controversias de si en una población grande eso afecta o no a su supervivencia. Por ejemplo, en cáncer de pulmón. Aunque ya hay estudios que demuestran beneficio en un TAC de baja emisión de radiación y en pacientes fumadores, hay controversia porque también se detectan lesiones que no son cáncer y pueden llevar a morbilidad, a necesidad de hacer una cirugía y que luego no sea nada... Los rastreos en población sana son decisiones difíciles.

–La Xunta anunció que se ampliarán precisamente a pulmón y a próstata.

–En próstata se estaba haciendo de otra manera. No había un programa, pero se hacían las determinaciones de PSA. Ahora será de forma reglada. En pulmón se ha comentado que se implementará en un futuro. No sé cuán próximo. El problema va a ser hacer tantos TAC a tanta población sana. Es costoso y complicado.

–¿A qué población irá dirigido?

–Dependerá de la edad y del consumo o exposición al tabaco.

–La participación en el cribado de colon es baja

–Sí, es bastante baja. Hace poco más de un año era solo del 30% en varones en Vigo. Seguramente vaya mejorando en el tiempo. Hay que hacer campañas de concienciación de que esto es algo útil para disminuir la mortalidad sobre este cáncer, que es muy frecuente.

–¿Qué otras cosas son importantes para una detección precoz?

–Estar alerta ante síntomas como un desprendimiento pertinaz que antes no teníamos, una tos con sangrado, orinar sangre... También es muy importante la prevención. Evitar exponerse a sustancias que son cancerígenas, como el sol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad... La mortalidad por cáncer se reduciría un tercio. Aunque cada vez lo somos más, aún no somos muy conscientes de eso.