La factura de la huelga: juicios suspendidos “sine die” y algunos ya pospuestos para enero de 2024

“Pues estamos mirando para el aire, tal cual, porque sin la firma de la letrada judicial no podemos hacer nada; al ser todo bajo la fe de ellos, el paro está afectando a prácticamente todo lo que se realiza en una oficina judicial; por poner solo un ejemplo, ya hemos suspendido casi 80 tomas de declaraciones a investigados, perjudicados o testigos”. Los funcionarios de un juzgado de Instrucción de Vigo resumen, con estas frases, los efectos que la huelga de los letrados de la Administración de Justicia está teniendo en el día a día de los tribunales. El papel clave que juegan estos profesionales en la maquinaria judicial se está evidenciando con este paro indefinido que ayer cumplió nueve días sin visos todavía de solución y que, desde el 24 de enero, está provocando la suspensión de juicios, tomas de declaraciones y desahucios, la interrupción de notificaciones y el bloqueo de todo tipo de pagos. Los datos del seguimiento del paro ayer por parte de los letrados judiciales de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra arroja que el apoyo sigue siendo masivo: fue, según informan los convocantes, de un 62%.

Y, con este escenario, ¿qué está ocurriendo con todos los juicios que se están suspendiendo? La gran mayoría han quedado, por el momento, aplazados “sine die”. “No hay nueva fecha porque si estoy de huelga no se puede notificar ninguna resolución de estas características”, afirma una profesional que ha parado todos los días, trabajando únicamente para cumplir los servicios mínimos marcados. En otro tribunal indican que si bien su letrada judicial ha hecho huelga varios días y otros ha optado por trabajar con normalidad, prefieren no señalar todavía los juicios u otro tipo de diligencias aplazadas porque no saben cuánto durará el conflicto. “Es absurdo hacerlo; ¿lo ponemos para dentro de diez días y después lo volvemos a suspender si sigue el paro?”, reflexiona al respecto una funcionaria.

Profesionales de toda Galicia se concentran en Santiago: “No somos golpistas, somos juristas” Letrados judiciales de toda Galicia, entre ellos varios de Vigo, llevaron ayer su protesta a Santiago de Compostela. Un nutrido grupo de profesionales se concentraron en la Praza do Obradoiro para dejar patente que su lucha es firme y reivindicar la adecuación salarial y el resto de demandas que los han llevado a esta huelga indefinida. También criticaron la actitud del Ministerio de Justicia, “del que solo han recibido insultos personales” y al que acusan de jugar “al desgaste”. Al acto reivindicativo, según informa Europa Press, decenas de letrados judiciales acudieron con su toga y con una pancarta que solicitaba “Por justicia, por dignidad, por igualdad”. Ya delante de la fachada de la catedral, los asistentes corearon consignas como “No somos golpistas, somos juristas” o “No nos agrada, la Justicia está parada”. Ante los medios, la representante de los concentrados, Pilar Cancela, indicó que el seguimiento del paro está siendo “masivo”. “Llegamos al 80% y en Galicia está entre un 60 y un 70%. Y en los últimos días también se unieron un 80% de los letrados del Tribunal Supremo”, resumió sobre el alcance de la huelga. También ayer y también en Santiago, el director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni, recibió a una representación del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), dos de las asociaciones que convocan el paro. Tronchoni se comprometió a trasladar sus demandas al ministerio –del cual dependen estos profesionales– con el fin de que la huelga “no se prolongue demasiado” y “deje de repercutir” en los juzgados gallegos. En una entrevista concedida a FARO esta misma semana, el director xeral de Xustiza afirmó que el paro está afectando “mucho” a la actividad judicial. “Es necesaria una solución ya al conflicto”, reclamó a las dos partes.

En varios juzgados donde sí se ha puesto nueva fecha a los juicios cancelados por la huelga se están produciendo ya importantes demoras. Algunas declaraciones por ejemplo de casos de violencia machista –aquellas que no se practicaron por no estar incluidas en los servicios mínimos– se han vuelto a fijar en junio. En un tribunal civil informan de que han pospuesto vistas de las aplazadas estos días para julio. Y la situación más severa, por lo cargado de su agenda de señalamientos, se produce en algún juzgado laboral donde si bien los asuntos urgentes como despidos han podido volver a fijarlos este mismo mes, algunos de los ordinarios ya tendrán que quedar para enero de 2024. Es decir, para dentro de un año. “Ya sin la huelga estábamos poniendo los juicios a un año vista; para los que no tienen la consideración de urgentes no hay hueco antes”, dicen las fuentes consultadas.

Sin avances

“Seguimos sin noticias de ningún tipo de la ministra Pilar Llop”, afirmaban ayer las asociaciones convocantes en referencia a la titular de Justicia. Y es que, pese a que la huelga entrará el lunes en su tercera semana, todavía no ha habido la mínima negociación que permita vislumbrar el fin del conflicto. La situación afecta a los juzgados y también a abogados y procuradores, como expusieron ayer los decanos de ambos colegios en Vigo. Lourdes Carballo, representante de los abogados, teme que se produzca una “situación similar” a cuando fue la huelga de los funcionarios judiciales gallegos, que se remonta a 2018 y que se prolongó durante tres meses, sin olvidarse de que la Administración de Justicia también sufrió una severa parálisis en 2020 después de irrumpir el COVID. “Tras estos precedentes nos preocupa mucho los efectos que pueda tener este paro”, concluye.