“A obra de Berta é moi expresiva e dunha atracción moi pura”

Coa finalidade de dar un pulo nacional á artista viguesa Berta Cáccamo, os custodios do seu legado promoveron o ano pasado no Museo Patio Herreriano a primeira gran retrospectiva da súa obra tras a súa prematura morte, en 2018. A galería volcou esa experiencia nunha publicación, “Berta Cáccamo. Horas felices”, que se presenta hoxe na EMAO –19 horas–. Contará coa participación do “factor principal da difusión da obra de Berta dende o seu falecemento”, o comisario e crítico de arte Juan Nieves, a da artista plástica catalana Patricia Dauder, o pintor e curmán da artista Darío Álvarez Basso e a do seu irmán e escritor Xosé María Álvarez Cáccamo, hoxe custodio do seu legado e, dende sempre, admirador da súa “suxestiva” pintura.

–Como é que se fixo en Valladolid esa primeira gran retrospectiva da obra da súa irmá tras a súa morte?

–Xa se fixera unha importante no 2016 no CGAC. Pensamos que era bo que tamén houbese unha exterior, o que non impide que algún día fagamos de novo unha aquí. A de Valladolid tivo moita importancia porque era a oportunidade de difundir máis intensamente a obra de Berta fóra.

–Darlle un pulo nacional.

–Si. E non só a través do Patio Herreriano, senón tamén a través de outras iniciativas que temos levado a cabo. A obra de Berta, neste momento, está no IVAM deValencia, na colección do Banco de España, ademáis de noutras coleccións galegas, como o Parlamento de Galicia. Hai proxectos de difusión aínda por realizar.

–Por exemplo?

–Aínda non cristalizaron. Mellor os publicitamos cando sexan seguros. Pero si hai proxectos que cremos que se van levar a termo e que serán moi importantes. Logo, estamos a traballar, fundamentalmente Juan de Nieves, no inventario profesional de toda a súa obra.

–É moi extensa?

–O que queda non, pero si moi representativa. A que é extensa é a colección de papel, de debuxos. Hai centos deles. Logo, hai un arquivo persoal importante, unha biblioteca... Moitísimos elementos.

–Na cidade hai unha medianeira feita por ela. Gustaríalles que tivese algún espazo máis?

–Si, está na rúa da República. É suficiente esa representación ao aire libre, non é necesario que se multiplique. Está moi representada en coleccións públicas. Gustaríanos que estivera máis, claro, pero en vida conseguiu unha implantación importante.

–Para os que non estivemos na retrospectiva de Valladolid, que imos atopar nesta publicación?

–Reprodúcense cadros de diferentes épocas. Foi unha exposición magnífica comisariada por Juan Nieves. O libro é unha preciosidade en deseño. E ten dúas partes: “Horas felices” e “Un transitar,” onde a obra de Berta dialoga coa de artistas da propia colección do Patio Herreriano.

–Por que “Horas felices”?

–Ela mesma titulou así unha serie de cadros. Era irónico porque non eran precisamente na súa vida horas demasiado felices. Os cadros sí son bastante felices porque eu creo que era un xeito de superar aquel mometo a base de incorporar elementos de cor e formas mais vitais na súa obra.

–Ese uso terapéutico da arte, foi algo puntual na súa obra?

–É algo constante en moitos artistas e non sei se foi puntual nela. Seguramente, ao longo de todo o seu proceso creativo, repetiuse esa perspectiva, que nunca é exclusivamente terapéutica, claro. É un factor. Logo hai esa pulsión da creatividade que non se pode desobedecer.

–Na familia, que impresión lles provoca a obra de Berta?

–A min interesoume sempre o que facía, desde nena. Sempre me pareceu moi suxestivo. Hai un significado de corporeidade, de volumes e formas que lembran elementos naturais, animais e tamén viscerais. É unha obra moi expresiva, con certa liña expresionista, xestual e dunha atracción moi pura por outra parte. Non creo que todos os irmáns teñamos as mesmas sensacións, pero sentiámonos moi seducidos polo seu traballo, que era moi consciente. Berta reflexionou moito da arte en xeral e da súa obra en particular. Conservamos moitos cadernos cheos de notas, reflexións, de proxectos. Cada exposición súa foi moi calculada. Hai un traballo de reflexión e teorización sobre a arte moi importante.

–Foi unha vocación moi prematura nela?

–Si, desde moi nena. Nunca dubidou que se quería dedicar á pintura, á arte en xeral.

–Cousa de familia.

–Si, hai unha especie de herdo, non sei se xenético. Hai unha constante, sobre todo na literatura. Xa desde o meu bisavó. Somos seis xeracións, desde mediados do século XIX, dedicados á literatura, pero tamén tres ou catro persoas entregadas á causa das artes visuais.