Recién llegado José Manuel Hidalgo Cuñarro de su cita en el salmantino Palacio de Maldonado, donde está el Centro de Estudios Brasileños, me fui de cena con él y Rosa tras no pocos años sin charlar tranquilamente desde aquellos 90 en que fue arqueólogo municipal y tantas cosas hubo de investigar sobre el pasado de Vigo. Su cita en Salamanca tiene que ver con una muestra cartográfica e iconográfica de grabados de los siglos XVII y XVIII que llevará por título “La mirada de Europa sobre el Brasil” y que acordó con el director de esta institución, Manuel Santos. Y es que durante un puñado de años tras dejar Vigo, Hidalgo viajó por Latinoamérica y se aposentó en Brasil, viviendo muy interesantes experiencias pero con su pasión como investigador del pasado como telón de fondo irrenunciable. Si entráis en su página web, arqueovigo.com, os sorprenderá ver parte de su colección de mapas, grabados y libros antiguos ilustrados de los siglos XVI al XIX, junto con algunas pequeñas piezas relacionadas con viajes. Todo ello supera, nada menos, las 10.000 piezas de antigüedades, adquiridas en 30 años por diferentes librerías y galerías de ciudades europeas (París, Leipizg, Estocolmo, Brescia, Londres,..) y americanas (Montevideo, México, Buenos Aires,..). Cartografía europea (sobre todo, España y Portugal) y de Iberoamérica. ¡Vaya con Hidalgo!

A Carmen Quinteiro, Galega destacada” en la enseñanza

Esta vez sí. Esta vez, mañana mismo, se hará entrega del galardón a la Galega destacada 2020 de Diálogos 90, el colectivo del que es portavoz y cofundadora desde 1990 Marita Vázquez de la Cruz, que me lo cuenta. La agraciada será Carmen Quinteiro Moreno, profesora de Enseñanza Primaria en A Xunqueira, Pontevedra. Carmen simultanea la enseñanza con otras actividades como colaboraciones en la radio. Activísima mujer enamorada de su oficio y a él entregada, con personalidad según se cuenta arrolladora que se vierte en la poesía, el arte, la naturaleza... y acaba volcándose en sus alumnos de 6 años, a los que tanto pasea por el campo, sus plantas, sus ríos... como por los museos. El alcalde Caballero le entregará el premio en el Museo de Castrelos.

Magaz y Mauro, provocadores

No sé si es José o su hermano Jesús Magaz, los brothers del Asador Soriano, quien periódicamente remueve por wassap mis jugos gástricos, pero lo hace con no más de dos palabras. Cada jueves, me levanto, suena mi wassap y leo: “Hoy, cocido.” O “Impresionante percebada”. A veces los del Soriano se exceden y me espetan, como un grito de guerra: “Empiezan las jornadas de centolla”. Y, sobre todo si me coge lejos de Vigo, mis jugos gástricos, pancreáticos y biliares se revolucionan por el deseo. Como estos días lo está haciendo Mauro Durán en mi wassap con una palabra: Centollada. Y eso sí que es una provocación porque para el 17 de febrero, si te apuntas antes del 15, te ofrece una empanada de xoubas, centolla de la ría ¡y huevos frito con patatas y chorizo!. Inaceptable provocación para mí, que salgo de Vigo el día anterior de viaje.