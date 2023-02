¡Vuelve a las andadas! El vigués más viajero del mundo, con decenas de países recorridos al frente de expediciones, singulares, las más también de vigueses, ha decidido tras dos años de paro que ya ha llegado el momento de volver a realizar viajes aventureros (aunque sin riesgos añadidos). Hablo, no hay otro parecido, de Manuel Fernández Díaz Wuly, aquel de “Viajeros solitarios”, que ha diseñado un fantástico viaje a Uganda para mostrar el mas completo destino de safaris de África. Aviso: necesita cubrir antes del día 7 de este mes un grupo de 7 al menos, y ya son 5. Nuestro internacional viajero prepara para mayo un intrépido viaje a Uganda, en su opinión el mejor y más completo destino de safari en África. Me hizo la propuesta y la he leído con envidia. En este país se unen paisaje y naturaleza: lagos como el Victoria o el Alberto; cataratas, como Murchinson Falls, creada por el Nilo Blanco, donde beben miles de animales de toda índole, y en cuyo territorio, ocupado por la reserva del mismo nombre, viven los 5 grandes; sabanas como Queen Elizabeth National Park, con sus leones trepadores, el Canal Kazinga, desde el que, navegando en un pequeño barco, veréis a pocos metros cientos de hipopótamos, búfalos, elefantes y cocodrilos jugando y bebiendo en sus orillas. ¡Buf! A quienes queráis saber más o apuntaros, el teléfono es el 639892975.

El salesiano Isidro Lozano y su libro “La brevedad de los días” Como Dios exista, voy a ganar muchas indulgencias en perdón de mis pecados. Hace un tiempo le presenté a mi admirado amigo Antonio Piñero (chipionés que vive en Baiona) Los libros del Nuevo Testamento, un macroestudio de 1.600 páginas e importancia internacional en que se analiza la veracidad de estos textos desde un punto de vista estrictamente científico, histórico y filológico. El día 13 de marzo presentaré en la Casa del Libro otro, Jesucristo paso a paso, del sacerdote José Benito Cabaniña, supongo desde el punto de vista de la fe más que de la ciencia y que según el prólogo, es una guía sencilla para entender el atractivo de Jesucristo a través de la Biblia. Y ahora tengo entre las manos La levedad de los días, que es el ultimo libro de otros diez publicados por Isidro Lozano, salesiano hace 54 años ahora en la parroquia de María Auxiliadora y profesor de Lengua y Literatura en Vigo, Oviedo, León, Avilés, Ourense (se puede decir que estuvo toda la vida “enseñando la lengua”), ahora jubilado de las clases aunque no de Dios. Isidro es persona querida entre sus feligreses, diplomado en Teología, licenciado en Filología Románica con un rico historial en responsabilidades académicas y cuyo libro se vende en la librería de los Salesianos. Se trata de un manual de supervivencia que, entre otras cosas, nos enseña a descubrir la profundidad de lo sencillo, a desvelar la importancia de lo que no se ve.