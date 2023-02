La organización del concurso online de microcortometrajes “Historias de la Navidad de Vigo en 90 segundos” abre este 1 de febrero el plazo para que cualquiera pueda votar por el mejor relato audiovisual de los 25 que ha seleccionado Vigo Film Office y que optará al galardón de la categoría 'Premio del Público'. Para ejercer el voto, hay que pasarse por la cuenta de Instagram @vigoen90segundos, donde están colgados los vídeos finalistas y elegir, a través de la pestaña de 'me gusta', su preferido. El microcorto que más apoyos reciba será el ganador de esta categoría cuyo premio asciende a 300 (en tarjeta regalo).

Estas votaciones estarán abiertas hasta el próximo 15 de febrero, pero además de la elección de los internautas, habrá otros seis premios que decidirá un jurado profesional. Serán en total 2.600 euros que se repartirán así:

Premio al Mejor microcorto: 500 euros (en tarjeta regalo)

500 euros (en tarjeta regalo) Premio al Mejor microcorto de una escuela de audiovisuales: 450 euros (en tarjeta regalo)

450 euros (en tarjeta regalo) Premio al microcorto más original: 400 euros (en tarjeta regalo)

400 euros (en tarjeta regalo) Premio al Mejor microcorto de animación: 400 euros (en tarjeta regalo)

400 euros (en tarjeta regalo) Premio del Público al microcorto más votado en nuestro canal de Instagram: 300 euros (en tarjeta regalo)

en nuestro canal de Instagram: 300 euros (en tarjeta regalo) Premio al Mejor Microcorto de un autor de fuera de Galicia: 300 euros (en tarjeta regalo)

300 euros (en tarjeta regalo) Premio al Mejor microcorto realizado por un menor: 250 euros (en tarjeta regalo)

Las finalistas son películas con figuras de Lego, efectos especiales o manualidades; con actores y sin ellos; en silencio, con voz en off o banda sonora; que relatan historias de amor y de humor, también de ciencia ficción, o de amistad... y siempre con las luces de la ciudad olívica como telón de fondo. El concurso estaba dirigido a realizadores o aficionados de todas las edades, residentes o no en Vigo. Sus microcortometrajes también se pueden visualizar en la web de Vigo Film Office.