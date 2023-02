Cuánto tiempo hace que no veo a Ramón Vaquero (y que no sé nada de su hermano poeta), al que conocí hace mucho como socio de la Agrupación Fotográfica de Vigo. Me acuerdo de él porque por azar acabo de ver una de sus fotografías, esas que tanto han sido premiadas en Japón, USA, Reino Unido, Francia, Austria, Holanda, Nueva Zelanda, Australia... expuestas en Tokio o Barcelona, o adquiridas en colecciones como la del Centro Niemeyer de Avilés. Vaquero es un tipo que ama la discreción, que vive ajeno a capilllas, dedicado desde hace muchos años a la fotografía en un amplio sentido: publicitaria, social, industrial, desde un ámbito comercial y lo más versátil posible. Pero al mismo tiempo intenta dedicar una parte a trabajos más personales (que en ocasiones son también encargos), fuente de sus múltiples premios. Aquí tenemos un vigués que ha sido jurado de varios certámenes internacionales de forma presencial en Países Bajos o Euskadi. Y que también ha trabajado el ámbito de la enseñanza o divulgación, especialmente iluminación y retoque pero, como me dijo la última vez que hablé con él, lo más importante: la fotografía le ha llevado a lugares, experiencias y personas que de otra forma no hubiese conocido.

Xulio Gil, fotos y símbolos De fotografía sabe sobradamente Xulio Gil, matemático de profesión y apasionado fotógrafo, una de cuyas fotos en gran formato de la que fue su mujer, la poeta Xela Arias, hermosísima foto, ocupa por su generosidad lugar destacado en mi casa. Xulio inaugura mañana en el Museo de Pontevedra su exposición ‘Símbolos do conflito. Fotografías de Xulio Gil’, en la que ahonda en los caminos creativos seguidos por él desde el cambio de siglo, caracterizados por la organización en series, la introducción del color y la indagación estética y conceptual. Bueno no perderse la exposición de este ourensano de padre vigués criado en la calle Aragón de Vigo, de la que ya pude ver sorprendentes imágenes. Ya desde los años 70 viene marcando paquete Xulio en la fotografía contemporánea gallega,. Pude ver su exposición sobre cineastas de Galicia, encantado, en Ourense. En Pontevedra podréis explorar su obra en once series fotográficas. Y Monroy, que ya tiene libro Y, con razón, siguen a vueltas en STV Espacio de Arte (Gran Vía 129) con el artista vigués fallecido que tanta huella dejó Guillermo Monroy. Apuntad la cita los interesados: mañana, jueves, a las 19.30. A esa hora se presentara allí la publicación Guillermo Monroy, en la que señalados artistas, críticos de arte… reflexionan sobre su obra. Interesante encuentro que va a contar con la presencia de Suso Vázquez, Cibrán Rico (diseñadores gráficos alados, fundadores de Desescribir, el primero coruñés y el segundo vigués) y los artistas y críticos Jorge Varela y Ángel Cerviño. Queda dicho.