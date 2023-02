“Daremos solución a todo en la Ciudad de la Justicia, pero antes hay que asentarse”

La Ciudad de la Justicia aún está en pleno traslado, pero los primeros tres meses de funcionamiento han evidenciado problemas que inciden sobre la actividad que allí se realiza. El director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni Albert (Picassent, Valencia, 1965), defiende que las cosas están “saliendo bien” y que habrá “solución para todo” . Pero insiste en que los “cambios” habrá que ejecutarlos cuando finalice la mudanza en abril: “Tenemos que llegar todos, asentarnos y luego se verán las necesidades”.

– El traslado a la Ciudad de la Justicia pronto encarará su recta final tras los primeros meses de mudanza desde la calle Lalín.

– El traslado, dentro de su complejidad, está siendo correctísimo, se cumplieron los plazos e incluso hemos adelantado [la mudanza de] dos juzgados. Y todo sin suspender juicios y teniendo en cuenta que cuando se programó estábamos con juzgados con tramitación del expediente en papel y nos hemos trasladado con juzgados con expediente digital, lo que tecnológicamente ha ido de forma óptima.

– Sin embargo la mudanza está evidenciando problemas, uno de los más llamativos la estrechez de las salas de vistas. ¿Cómo no se detectó esto antes?

– Me incorporé [al cargo] hace seis meses. Hubo reuniones en las que participaron jueces, letrados judiciales y el resto de personal de la Administración de Justicia. No se si lo vieron o no [ese problema], no puedo responder a eso, yo no estaba. Pero si en su momento se hubiese hecho esa demanda [de salas más grandes], yo creo se habrían modificado los planos.

– Lo cierto es que son muy pequeñas al menos para los juzgados penales y para la Audiencia. ¿Hay solución para ampliarlas?

– Hay solución para todo. Pero lo primero que hay que hacer es llegar, asentarse y una vez estén todos [los juzgados y servicios] veremos las necesidades. Ahora no es el momento de adoptar ninguna medida. El estrés que produce todo cambio muchas veces lo que provoca es que se pidan cosas que con el tiempo te das cuenta que ni son mejoras ni son necesarias ni serán las mismas que cuando acabe el traslado. Y pongo como ejemplo el de algún juez de Primera Instancia que primero dijo que la sala era muy pequeña y ahora está encantado. En todo caso, en el caso de las salas de vistas penales, si desde un punto de vista infraestructural hay solución, se hará. La de Penal 1, por ejemplo, es posible. Pero no podemos hacer ahora todo a la vez.

– En la macrosala de vistas se ha revelado otro problema, el del eco. ¿Saben ya como solventarlo?

–Primero hay que ver si es un problema de reverberación o de los equipos informáticos de grabación. Hemos hablado con la Amtega, se identificarán las salas afectadas y veremos cuál es la causa, para tomar una decisión u otra. Si el problema es el equipo tecnológico, de nada vale instalar mamparas que amortigüen el sonido. Antes hay que averiguar cuál es el problema.

– ¿Y el frío del hall?

–Es cierto que está haciendo frío, todos pasamos frío, incluso yo en mi despacho. Pero de momento no se va a tomar ninguna medida adicional que no sea la de subir la temperatura en el hall. Insisto: tenemos que llegar todos, asentarnos y luego se harán los cambios. La Xunta va a dar respuesta. Yo estoy aquí, en Vigo, un día a la semana. Todas las semanas. Y mi ámbito territorial es toda Galicia. Así que estoy tranquilo, las cosas están saliendo bien y saldrán bien. Creo que hay una exageración de lo que está ocurriendo. Hoy [por ayer] tengo una nueva reunión y escucharé, como siempre, para que me transmitan las necesidades.

“El Registro Civil se ha desjudicializado; irá al Casco Vello, es la ubicación ideal” – El Registro Civil, todavía ubicado en el edificio viejo de los juzgados de la calle Lalín, finalmente se trasladará al edificio del Casco Vello. ¿Ya hay fecha definitiva? – Primero debe salir de allí el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y luego hay que rehabilitar el edificio. En principio solo será necesario adaptar la sala de vistas para convertirla en sala de bodas y quizá habrá que sacar algún tabique de algún despacho. Para el archivo de los libros ya digitalizados, cuyo uso será menor, se va a habilitar el edificio anexo. Pero aún no se puede concretar la fecha del traslado, dependerá de las obras que haya que hacer y de la tramitación que éstas necesiten. – Los trabajadores de este servicio querían estar también en la Ciudad de la Justicia... – Con la nueva Ley del Registro Civil los titulares pasan a ser los letrados de la Administración de Justicia y dejan de estar judicializados. En Vigo seguirá como titular la magistrada por ser ya anterior a 2011, pero en el resto de los exclusivos los jueces van a ir desapareciendo. Así que no tiene sentido ubicar en un edificio judicial lo que deja de ser judicial. El edificio del Casco Vello ya fue ideado en su día para ser sede del Registro Civil, así que esa ubicación es la idónea. Es la ideal: es un edificio bonito, práctico y rehabilitado.

–La Ciudad de la Justicia empieza a llenarse y, cuando acabe la mudanza, casi todas sus plantas estarán ocupadas. ¿Es un edificio que garantiza una vocación de futuro?

– Cuando acabe la mudanza habrá sitio para otra sección de la Audiencia y para tres o cuatro juzgados más. Pero esto ya no lo podemos plantear así. Posiblemente en este trimestre salga adelante la Ley de Eficiencia Organizativa, que supondrá un vuelco en el concepto tradicional de juzgado. Ya no habría que plantearse crear más juzgados, desaparece la idea del juzgado como espacio estanco. Lo que habría son grandes tribunales de instancia que actuarían todos como si fuesen un único órgano judicial. Eso permitirá optimizar los espacios y lo importante es que la Ciudad de la Justicia está preparada para ese modelo. Y otra cosa que parece que la gente se ha olvidado es que esta nueva sede judicial ha permitido aprovechar el edificio y ha revitalizado la zona.

–Hablaba antes de la digitalización judicial, pero uno entra en un juzgado y aún ve mesas y estanterías llenas de papel...

–Todavía se ven expedientes en papel porque son los anteriores al 3 de octubre de 2022. Pero desde esa fecha todas las diligencias incoadas están en expediente digital. Estamos en una época transitoria, cuesta cambiar de mentalidad... Pero lo que tenemos que mentalizarnos es que, haya o no papel, ese papel no va a tener valor jurídico.