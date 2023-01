Febrero es mes de carnaval, pero en Beade la programación cultural irá mucho más allá. La Cereixa de auga del mes de febrero tendrá mucho teatro y pintura, como han comunicado desde la AVCU-CSCR Beade. El 12 de febrero la compañía Desfeita Teatro representará la obra A Pousada do Tru-Tru, que narra la historia de una compañía en decadencia que tendrá que hacer de tripas corazón para sacar adelante un proyecto. El acceso será gratuito. La sala de exposiciones del centro social ya exhibe, por su parte, la obra de Tania Ulloa As luces do mar. Además, y en colaboración con la comunidad de montes de Beade, se venderán cerezos.